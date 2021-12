Ghostbusters: Legacy, Logan Kim e il "disgustoso ectoplasma" che ha dovuto mangiare sul set

La giovane star Logan Kim, durante la realizzazione di Ghostbusters: Legacy, ha dovuto imparare a proprie spese quanto possa essere disgustoso il lavoro dell'attore: l'interprete di Podcast ha dovuto mangiare un orribile ectoplasma sul set della pellicola.

Il giovane attore, recentemente intervistato da Entertainment Weekly assieme ai suoi co-protagonisti e al regista Jason Reitman, ha parlato delle peggiori cose che è stato costretto a mangiare durante le riprese. Dopo che Finn Wolfhard ha rivelato di aver sempre odiato il latte, Logan ha detto che dover mangiare un ectoplasma finto per una scena della pellicola lo ha profondamente disgustato.

"Che cosa avrò mangiato? Sembrava una di quelle cose all'amido di mais che avevamo spesso sul set. Ho mangiato un ectoplasma. È stata un'esperienza. Ora, anche se era disgustoso, senza sapore e molto viscido in bocca, me lo sono comunque goduto sul set assieme al mio piccolo budino." Ha raccontato la star.

Un ectoplasma, come ricorderanno i fan, è la melma che i fantasmi lasciano come una sorta di scia fisica, e chiunque abbia mai visto un film della saga sa che un ectoplasma ha un aspetto tutt'altro che appetitoso. Per Ghostbusters: Legacy, a quanto pare la troupe si è dovuta assicurare che gli ectoplasmi fossero sicuri da mangiare per gli attori anche se, evidentemente, non hanno lavorato affatto su consistenza e sapore.