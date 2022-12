Ghostbusters: Legacy, Jason Reitman non dirigerà il sequel

Cambio alla regia della saga di Ghostbusters: Jason Reitman non dirigerà il sequel di Ghostbusters: Legacy, ma si ritaglierà un ruolo come co-sceneggiatore e produttore esecutivo, ecco chi prenderà il suo posto.

Il rilancio del franchise di Ghostbusters è stato accolto con entusiasmo dai fan che hanno trasformato il sequel/revival del 2021 Ghostbusters: Legacy un successo. Nonostante ciò il regista e sceneggiatore del film, Jason Reitman, ha deciso che non dirigerà il sequel.

A prendere il suo posto sarà lo sceneggiatore e produttore esecutivo di Ghostbusters: Legacy Gil Kenan. Secondo Deadline, Jason Reitman si sposterà su un ruolo da autore e produttore esecutivo a fianco di Kenan e Jason Blumenfeld. confermato, invece, anche se solo ufficiosamente, il ritorno del cast del terzo capitolo che include Paul Rudd e Carrie Coon.

Ghostbusters: Legacy, gli omaggi al film originale

"È un vero onore afferrare lo zaino protonico e mettersi dietro la macchina da presa per il prossimo capitolo della saga della famiglia Spengler", ha dichiarato Gil Kenan. "Vorrei solo poter tornare al 1984 e dire al ragazzo nella sesta fila del Mann Valley West che un giorno avrebbe diretto un film di Ghostbusters".

Sebbene non si sappia molto del sequel, le fonti di Deadline affermano che il piano è fare ritorno a New York City e all'iconica caserma dei pompieri resa celebri nei film originali della saga di Ghostbusters. L'uscita di Ghostbusters: Legacy 2 è prevista per dicembre 2023.