Ghostbusters: Legacy, Ivan Reitman: "Quando ho letto la sceneggiatura sono rimasto senza fiato"

Lavorare a Ghostbusters: Legacy insieme, per Ivan Reitman e il figlio Jason Reitman è stata un'esperienza unica e densa di significato. Il regista della saga originale di Ghostbusters ha ammesso di essere rimasto senza fiato dopo aver letto la sceneggiatura del nuovo capitolo.

Ghostbusters: Legacy, padre e figlio, Ivan Reitman e Jason reitman insieme sul set

Jason Reitman e il padre Ivan hanno raccontato a Empire la loro esperienza per ridar vita a un nuovo capitolo della saga degli Acchiappafantasmi, Ghostbusters: Legacy, che è diretto da Jason Reitman. Parlando dei dialoghi avuti in famiglia prima che il progetto decollasse, Ivan Reitman confessa:

"Quando ho letto l'idea di Jason per un nuovo film sono rimasto senza fiato. Ho pianto; piango anche in questo momento se inizio a pensarci. È stata un'esperienza molto emozionante".

Anche Jason è profondamente consapevole di quanto sia simile a suo padre e di come ciò abbia causato vivaci discussioni sul set:

"È difficile perché stiamo vivendo questo tipo di significativa esperienza padre-figlio insieme sul set ma, contemporaneamente, entrambi siamo forze creative e testarde. A volte siamo d'accordo, a volte no, ma entrambi profondamente appassionati e desiderosi di far bene il nostro lavoro".

Jason parla anche di cosa significhi "navigare nell'ombra dei tuoi genitori, non importa cosa facciano o o chi sono - questo è qualcosa che sperimenta ogni bambino".

Come riporta la sinossi ufficiale, Ghostbusters: Legacy "è il nuovo capitolo della saga originale Ghostbusters. Arrivati in una piccola città, una madre single e i suoi due figli iniziano a scoprire la loro connessione con gli Acchiappafantasmi originali e la segreta eredità lasciata dal nonno. Ghostbusters: Legacy è scritto da Jason Reitman & Gil Kenan."

Ghostbusters: Legacy verrà presentato in anteprima in apertura di Alice nella Città alla Festa del Cinema di Roma 2021 a ottobre per poi approdare al cinema l'11 novembre.