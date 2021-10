Ghostbusters: Legacy, Finn Wolfhard non sapeva per quale film stesse facendo l'audizione

Durante il New York Comic Con, Finn Wolfhard ha parlato di Ghostbusters: Legacy e ha rivelato di non avere la minima idea di quale fosse il film per il quale aveva fatto l'audizione.

Quella tra Ghostbusters: Legacy e Finn Wolfhard è stata una lunga storia d'amore. Nel corso del New York Comic Con, l'attore ha rivelato di non sapere per quale film stesse facendo il provino. Secondo l'interprete, inoltre, il fatto che avesse già vestito i panni di un acchiappafantasmi in Stranger Things gli sarebbe costato il ruolo.

Come riportato di Insider, Finn Wolfhard ha parlato di Ghostbusters: Legacy nel corso dell'ultima edizione del New York Comic Con. L'attore ha rivelato: "Non sapevo per quale film stavo facendo il provino. Il progetto aveva un nome in codice e non conoscevamo nulla della trama. Sapevamo solo che si trattava del nuovo film diretto da Jason Reitman incentrato su una famiglia che abitava in una fattoria".

Anche la scena che Finn Wolfhard ha dovuto interpretare durante il provino non aveva assolutamente a che fare con gli acchiappafantasmi. L'attore ha raccontato: "Non era una scena d'azione, nulla del genere. Era semplicemente un dialogo tra fratello e sorella". Nei giorni successivi all'audizione, il protagonista di Stranger Things ha rivelato di essersi a lungo interrogato su quale potesse essere il film in questione. Troppi segreti attorno a un progetto così comune!

Quando, poi, ha scoperto di aver sostenuto il provino per recitare in Ghostbusters: Legacy, Finn Wolfhard ha pensato immediatamente al travestimento da acchiappafantasmi in Stranger Things. Per questo motivo l'attore ha dichiarato: "Sicuramente mi hanno preso perché avevano visto Stranger Things! Sto scherzando! In realtà pensavo che quel travestimento potesse costarmi la parte!".

Wolfhard ha immediatamente accettato il ruolo e, a proposito della possibilità di entrare a fare parte di un franchise, ha dichiarato: "Mi piace tantissimo fare parte di una famiglia del genere: questo è il motivo per cui mi piace entrare in un franchise". Alla fine della conversazione, Jason Reitman ha sorpreso il pubblico con una proiezione speciale del film. Ghostbusters: Legacy uscirà al cinema in Italia il 18 novembre.

Ghostbusters: Legacy inaugurerà la nuova edizione di Alice nella città, la sezione collaterale della Festa del Cinema di Roma.