Ghostbusters: Legacy, la figlia di Harold Ramis parla del film: "Le persone che amiamo sono sempre con noi"

Violet Ramis Stiel, figlia del compianto Harold Ramis, ha espresso il suo pensiero su Ghostbusters: Legacy, il nuovo film della famosa saga, e ha rivelato anche cosa secondo lei avrebbe potuto pensare suo padre.

Ghostbusters: Legacy, Mckenna Grace in una scena d'azione

Violet Ramis Stiel è la figlia maggiore del defunto attore e regista Harold Ramis, che per anni ha interpretato Egon nella saga degli Acchiappafantasmi al fianco di Dan Aykroyd, Bill Murray e Ernie Hudson. La Ramis ha visto il nuovo Ghostbusters: Legacy, come rivela The Hollywood Reporter, e ne è rimasta molto colpita, anche emotivamente. Nel film, il regista Jason Reitman ha escogitato un modo creativo per far tornare Harold Ramis e per la figlia è stato molto toccante:

"È una commedia, ma parla anche di perdita e dolore. E tutti abbiamo a che fare con questo. Era surreale. Ci sono così tanti paralleli con la vita reale, ma è solo un film. E in realtà non è lui. È un personaggio. Jason, intelligentemente, si è concentrato sul personaggio di Egon e non necessariamente di mio padre. Sento che ha funzionato davvero in quel modo. Alla fine, ci lascia con quella sensazione: le persone che amiamo sono sempre con noi. Non se ne vanno"

Un commento molto toccante quello di Violet Ramis che ha apprezzato molto il tentativo di Jason Reitman di riportare il papà sul grande schermo, in un film che ha ricordato quanto Ghostbusters abbia segnato un'epoca:

"È stato così generoso da parte sua farmi sentire come se facessi parte della realizzazione del film, anche se non lo ero. Ho visto alcune bozze di Egon. È stato così soddisfacente. Avrebbero potuto farlo come un allegro Babbo Natale, ma non sarebbe stato fedele al personaggio. Era in gran forma, bello e in forma. A mio padre sarebbe piaciuto molto"

Harold Ramis è morto nel 2014, proprio nel periodo in cui si pensava ad un sequel di Ghostbusters. Per la gioia di tutti i fan storici, in Ghostbusters: Legacy ha trovato il modo di tornare al fianco dei suoi compagni.