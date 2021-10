Ghostbusters: Legacy, la dedica ad Harold Ramis nei titoli di coda

Ghostbusters: Legacy, il nuovo sequel dei primi due film della serie, è in arrivo e il regista Jason Reitman ha deciso di celebrare Harold Ramis, protagonista storico del franchise, scomparso nel 2014, con una dedica nei titoli di coda.

Protagonista insieme a Dan Aykroyd, Bill Murraye Ernie Hudson, Harold Ramis interpretava lo storico scienziato Egon Spengler e in Ghostbusters: Legacy verrà ricordato con una speciale dedica nei titoli di coda.

In un'intervista con Empire, il regista Jason Reitman, figlio di Ivan Reitman storico regista della saga, spiega perché ha voluto inserire una dedica alla star originale Harold Ramis, dicendo: "Questo film è per mio padre, per mia figlia e per Harold. Per me, questo è tutto. Per molto tempo, ho avuto l'idea di una ragazza che trovava uno zaino protonico in un fienile, camminava fuori e sparava in una fila di mais, facendo volare tanti popcorn. E non sapevo cosa farne. Quando Harold è morto all'improvviso (nel 2014), sapevo chi era: era la nipote di Egon. Il concetto di questa conversazione intergenerazionale tra lei e suo nonno sono diventate le vere radici di questa storia. È diventata una storia di Spengler".

Jason Reitman era molto legato ad Harold Ramis, vista anche la grande amicizia dell'attore con il padre Ivan, con il quale collaborava spesso e da quando è scomparso si è sentito un po' perso, come lui stesso ha confermato: "Harold era il fratello intelligente. Ragionevole, scriveva con una tale velocità e destrezza. Da quando non c'è più mi sento perso".

Ghostbusters: Legacy sarà un legittimo sequel dei film storici sugli Acchiappafantasmi. La storia racconta di una madre single e i suoi due figli, arrivati in una piccola città, iniziano a scoprire la loro connessione con gli Acchiappafantasmi originali e la segreta eredità lasciata dal nonno.

Come svelato dal programma della Festa del Cinema di Roma 2021, Ghostbusters: Legacy verrà presentato in anteprima in apertura di Alice nella Città alla Festa del Cinema di Roma 2021 a ottobre, per poi approdare al cinema l'11 novembre.