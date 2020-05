Ghostbusters: Legacy, Bill Murray: "Rick Moranis e Harold Ramis mancheranno molto"

Bill Murray ha confermato i report dell'assenza della co-star Rick Moranis da Ghostbusters: Legacy dichiarando che lui e il compianto Harold Ramis mancheranno molto ai fan. Il sequel/reboot vedrà il ritorno di tutte le star che hanno reso grande il franchise a eccezione di Ramis, scomparso nel 2014, e di Rick Moranis che non ha voluto tornare sul set.

Ghostbusters: Afterlife, una foto dell'atteso film

Ghostbusters: Legacy vedrà il ritorno di Bill Murray nei panni di Peter Venkman, di Dan Aykroyd in quelli di Ray Stantz e Ernie Hudson sarà ancora Winston Zeddemore. Con loro rivedremo Annie Potts nel ruolo di Janine Melnitz e Sigourney Weaver in quello di Dana Barrett.

Il personaggio di Harold Ramis, Egon Spengler, verrà evocato in spirito visto che la storia si concenterà sui suoi nipoti. Ecco cosa ha affermato Bill Murray ospite da Ellen:

"Ci mancano molto due grandi persone. Sentiamo la nostalgia di Rick Moranis e ci manca Harold Ramis. Ci mancano per molte ragioni, erano parte integrante della creazione e del divertimento dei film. Ma Harold è stato inserito nella storia, sarà comunque interessante."

Ghostbusters: Afterlife, Paul Rudd in una foto del film

In Ghostbusters: Legacy, ambientato trent'anni dopo gli eventi di Ghostbusters II - Acchiappafantasmi II, si assisterà a quello che accade a Callie (Carrie Coon) e ai suoi due figli Phoebe (Mckenna Grace) e Trevor (Finn Wolfhard) che, come era stato anticipato, sono la figlia e i nipoti di Egon Spengler (Harold Ramis). La famiglia si trasferirà in una città di provincia dell'Oklahoma dopo aver scoperto di aver ereditato la dimora del padre. Una volta arrivati a destinazione, i tre personaggi scoprono chi era realmente Egon e cosa vuol dire essere un acchiappafantasmi.

L'uscita di Ghostbusters: Legacy è fissata per il 5 marzo 2021.