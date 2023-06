Ghostbusters: Legacy 2: il primo poster dell'attesissimo sequel con Finn Wolfhard (FOTO)

Sony Pictures ha appena pubblicato il primo poster promozionale del sequel ancora senza titolo di Ghostbusters: Legacy: l'immagine ci mostra una versione congelata dell'iconico logo del fantasma. Per adesso non sappiamo quale sia il legame di questa immagine con la trama del film, ma si presume che il team dovrà affrontare il freddo in questo nuovo capitolo del franchise.

Le prime foto del set sono state condivise online ad aprile e mostravano Ernie Hudson, uno dei membri originali di Ghostbuster, insieme a Paul Rudd, che aveva debuttato nel film precedente nel ruolo dell'insegnante dei ragazzi, il signor Grooberson, e un altro attore del classico degli anni '80, William Atherton, nel ruolo dell'agente Walter Peck dell'Agenzia per la Protezione Ambientale.

Secondo alcune indiscrezioni, il sequel di Ghostbusters: Legacy dovrebbe intitolarsi Firehouse e, alcune settimane fa, Kenan ha condiviso uno scatto che lo ritraeva di fronte alla caserma dei pompieri che aveva ispirato il quartier generale degli acchiappafantasmi nei film originali.

Ghostbusters: Legacy, una foto del film

Ricordiamo che la pellicola precedente è stata distribuita dalla Sony durante la pandemia ed è riuscita comunque a incassare 200 milioni di dollari in tutto il mondo. Il film che ha introdotto una nuova generazione di acchiappafantasmi, mantenendo però un legame con l'opera originale, aveva anticipato in una scena post credit che l'ambientazione del prossimo capitolo tornerà a essere la Grande Mela. Nella continuazione della storia sarà ancora protagonista la famiglia interpretata da Carrie Coon e dai giovani Mckenna Grace e Finn Wolfhard.