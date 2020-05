Ghostbusters: in arrivo la reunion virtuale del cast

Sarà Ghostbusters al centro del prossimo episodio di Reunited Apart, il format ideato da Josh Gad, e i fan del film cult potranno quindi assistere a una reunion virtuale del cast.

L'annuncio è stato compiuto al termine dell'evento dedicato a Il Signore degli Anelli, che ha già raccolto oltre 45.000 dollari da devolvere in beneficenza, e per ora online non sono stati condivisi teaser ma la data è stata annunciata: l'8 giugno.

I fan di Ghostbusters - Acchiappafantasmi potranno quindi attendersi gli interventi dei membri del cast originale che era composto da Bill Murray, Sigourney Weaver, Annie Potts, Dan Aykroyd e Ernie Hudson.

Gli attori prossimamente saranno di nuovo insieme sul grande schermo in occasione del film Ghostbusters: Legacy in cui si assisterà a quello che accade a Callie (Carrie Coon) e ai suoi due figli Phoebe (Mckenna Grace) e Trevor (Finn Wolfhard) che, come era stato anticipato, sono la figlia e i nipoti di Egon Spengler (Harold Ramis).

La famiglia si trasferirà in una città di provincia dell'Oklahoma dopo aver scoperto di aver ereditato la dimora del padre. Una volta arrivati a destinazione, i tre personaggi scoprono chi era realmente Egon e cosa vuol dire essere un acchiappafantasmi.

Tra i protagonisti ci sono Mckenna Grace, Finn Wolfhard e Carrie Coon, Paul Rudd, invece, sarà un insegnante. Nel cast ci sono poi Celeste O'Connor e l'esordiente Logan Kim.