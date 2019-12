Ghostbusters: Afterlife, il trailer arriverà nei prossimi giorni?

Il trailer di Ghostbusters: Afterlife potrebbe arrivare nei prossimi giorni, come rivela il sito Trailer Track che ha scoperto un interessante dettaglio online riguardante l'atteso progetto.

Nel Regno Unito il primo trailer del film, fino a poche settimane fa conosciuto con il titolo Ghostbusters 2020, è ideato e diretto da Jason Reitman e ha infatti ottenuto il visto censura e potrà quindi essere proiettato nelle sale cinematografiche. Il video che regalerà le prime sequenze di Ghostbusters: Afterlife avrà una durata di 2 minuti e 28 secondi e potrebbe essere mostrato probabilmente in occasione delle proiezioni di Jumanji: The Next Level, progetto dedicato alle famiglie e distribuito da Sony Pictures proprio come il "sequel" ideato da Ivan Reitman.

Ghostbusters, Dan Aykroyd in azione.

Secondo alcune indiscrezioni la nuova generazione di acchiappafantasmi al centro della trama potrebbe essere legata a Egon Spengler attraverso l'utilizzo di alcune sequenze girate per il film originale da Harold Ramis, morto nel 2014. Jason Reitman ha infatti confermato che era stato trovato il materiale girato sul set nel 1984: "Abbiamo spedito gli scatoloni a Burbank. Abbiamo visionato le scene per dei motivi che non posso rivelare, ma nel farlo abbiamo trovato delle cose davvero interessanti".

Il film proseguirà proseguirà la storia iniziata con i film di Ivan Reitman e riporterà sul grande schermo anche il cast originale composto da Bill Murray, Sigourney Weaver, Annie Potts, Dan Aykroyd e Ernie Hudson.

Al centro della storia di Ghostbusters: Afterlife ci sarà una famiglia composta dai personaggi interpretati da Mckenna Grace, Finn Wolfhard e Carrie Coon, Paul Rudd, invece, sarà un insegnante. Nel cast ci sono anche Celeste O'Connor e l'esordiente Logan Kim.

Ghostbusters: Afterlife, terzo film della saga degli acchiappafantasmi, arriverà nei cinema americani il 10 luglio 2020.