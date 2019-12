Ghostbusters: Afterlife, il regista della versione femminile commenta il trailer

Le prime immagini di Ghostbuster: Afterlife sono uscite da più di 24 ore e adesso arriva il commento di Paul Feig al trailer del film che si propone di rilanciare la saga degli acchiappafantasmi. Paul Feig, per i pochi che non lo sapessero, ha diretto lo sfortunato Ghostbusters al femminile uscito tre anni fa.

Il trailer di Ghostbusters: Legacy, questo il titolo italiano (per modo di dire) del film, ha avuto un'accoglienza positiva, anche se non sono mancate le critiche di chi ha sottolineato che a giudicare dalle prime immagini, sembra una brutta copia di Stranger Things e che voglia ruffianamente avvicinarsi a quel mondo (e a quel fandom, soprattutto).

Paul Feig invece ha commentato positivamente il primo trailer del film: "Questo sembra eccezionale. Complimenti vivissimi a Jason Reitman e al suo cast e alla crew. Non vedo l'ora di vederlo! #siamotuttighostbusters" .Molti utenti si sono congratulati a loro volta con Feig sottolineandone generosità ed educazione.

This looks so awesome. Huge congrats to @JasonReitman and his amazing cast and crew. I cannot WAIT to see this! #weareallghostbusters 👻🏆👏❤️ https://t.co/hsUAaxYS9E — Paul Feig (@paulfeig) December 10, 2019

Tre anni fa Paul Feig aveva diretto una sua versione di Ghostbusters, ma l'idea di un gruppo di acchiappafantasmi donne era stata vergognosamente boicottata sin dall'inizio sin dall'annuncio del film e anche all'uscita in sala non ottenne il successo sperato. In più di un'occasione Feig ha espresso il desiderio di realizzare un sequel del film con le sue acchiappafantasmi, ma per il momento non se n'è parlato in via ufficiale. Ricordiamo che ai tempi in cui Feig e le sue attrici lavorarono al loro Ghostbusters furono letteralmente travolti da un'ondata di commenti negativi e addirittura minacce di morte.