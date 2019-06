Ghostbusters 3: Paul Rudd nel cast del film

Ghostbusters 3 avrà tra i suoi protagonisti anche Paul Rudd, la star dei cinecomic dedicati ad Ant-Man. La notizia della sua partecipazione al reboot è stata annunciata con un breve video dal set condiviso online in cui si dichiara: "Guardate chi ha accettato la chiamata. #GB20".

Il film Ghostbusters arriverà nei cinema nel 2020 e Paul Rudd, nel video dichiara: "Non vedo l'ora di unirmi al cast in autunno per realizzare Ghostbusters".

Secondo le prime indiscrezioni, inoltre, Jason Reitman gli avrebbe affidato la parte di un insegnante che lavora in una piccola città di provincia.

Ecco il video dell'attore:

Nel nuovo lungometraggio saranno coinvolti anche Sigourney Weaver, Dan Aykroyd, Ernie Hudson e Bill Murray, le star di Ghostbusters - Acchiappafantasmi e del sequel, tuttavia per ora la produzione non ha confermato le notizie o il fatto che tutti gli attori interpreteranno i ruoli originali che hanno avuto sul set del franchise.

Il terzo film, senza contare la versione al femminile distribuito alcuni anni fa nelle sale, dedicato ai Ghostbusters avrà come protagonisti Finn Wolfhard, Carrie Coon e Mckenna Grace nella parte di alcuni nuovi personaggi che potrebbero avere un legame con quelli al centro delle precedenti avventure degli Acchiappafantasmi.

L'annunciato sequel, di cui è stato condiviso solo un teaser, arriverà nei cinema il 10 luglio 2020.

