Ghostbusters 2020: Ernie Hudson conferma che sarà nel cast del film

Ernie Hudson sarà nel cast di Ghostbusters 2020, sequel dei film di Ivan Reitman diretto dal figlio Jason Reitman.

La storica star della saga dedicata agli acchiappafantasmi ha rivelato la sua presenza nel ruolo di Winston Zeddemore in Ghostbusters 3, al fianco del collega Dan Aykroyd che ha confermato il suo ritorno: "Stiamo girando il nuovo Ghostbusters in questo periodo, uscirà la prossima estate, quindi spero che vi piacerà tanto quanto gli altri film che abbiamo realizzato. Io mi sto divertendo molto nel farlo."

Bill Murray, Dan Aykroyd, Harold Ramis ed Ernie Hudson in una scena di Ghostbusters - Acchiappafantasmi

Ernie Hudson è stato molto felice di partecipare al progetto, soprattutto sotto la guida di Jason Reitman, un professionista che ha partecipato dalle origini al progetto Ghostbusters - Acchiappafantasmi, anche se solo da spettatore: "Sono contento che Jason Reitman, il figlio di Ivan Reitman, dirigerà, scriverà e produrrà questo film. Era solo un bambino quando eravamo sul set degli altri film, infatti lo potete vedere in una scena del secondo capitolo, quindi so che c'è un amore forte per il progetto. È un regista straordinario e penso che lo porterà ad un altro livello."

Ghostbusters 2020 è un sequel dei due episodi girati da Ivan Reitman e, secondo l'attore, regalerà ai fan quello che stavano aspettando da 30 anni:"Penso che l'ultimo film di Ghostbusters al femminile sia stato un buon film e divertente, ma non era proprio quello che molti fan volevano. Penso che questo sarà più in linea con gli Ghostbusters originali, quindi sono entusiasta."

Ghostbusters 2020 arriverà nelle sale a luglio 2020 e nel cast, oltre alcune star del cast originale, ci saranno Carrie Coon, Finn Wolfhard, McKenna Grace e Paul Rudd.