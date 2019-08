Ghostbusters 2020: l'Ecto-1 nelle nuove foto scattate sul set!

Le riprese di Ghostbusters 2020 sono attualmente in corso e le nuove foto dal set mostrano l'iconica Ecto-1 in azione!

Le riprese di Ghostbusters 2020 sono attualmente in corso e le nuove foto scattate sul set mostrano l'iconica Ecto-1, il veicolo reso famoso dal franchise.

Gli scatti, condivisi da TMZ, permettono di dare uno sguardo al look dell'auto nel film che verrà diretto da Jason Reitman, figlio del regista dei lungometraggi cult che hanno dato il via al franchise.

Come mostrato nel primo teaser di Ghostbusters 3, la macchina è quella classica e nel video la si mostrava parcheggiata e coperta, abbandonata da molto tempo senza essere utilizzata.

Secondo quanto riporta TMZ, la sequenza girata in cui appare l'Ecto-1 è stata realizzata nella cittadina di Crossfield, dove il cast e la troupe sono impegnati in alcuni ciak in una scuola e in un ristorante cinese. Alcune persone sostengono inoltre di aver visto Bill Murray sul set, tuttavia per ora non c'è alcuna conferma relativa alla sua presenza.

Ecco le foto:

'Ghostbusters' Car Spotted in Canada Filming New Movie https://t.co/1ePhmNtRwV — TMZ (@TMZ) August 5, 2019

Nel nuovo lungometraggio saranno coinvolti anche Sigourney Weaver, Dan Aykroyd, Ernie Hudson e Bill Murray, le star di Ghostbusters - Acchiappafantasmi e del sequel, tuttavia per ora la produzione non ha confermato le notizie o il fatto che tutti gli attori interpreteranno i ruoli originali che hanno avuto sul set del franchise.

Il terzo film, senza contare la versione al femminile distribuito alcuni anni fa nelle sale, dedicato ai Ghostbusters avrà come protagonisti Finn Wolfhard, Carrie Coon, Paul Rudd nel ruolo di un insegnante, e Mckenna Grace nella parte di alcuni nuovi personaggi che potrebbero avere un legame con quelli al centro delle precedenti avventure degli Acchiappafantasmi.

L'annunciato sequel, di cui è stato condiviso solo un teaser, arriverà nei cinema il 10 luglio 2020.