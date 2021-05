Ghost Lab, su Netflix in streaming da oggi

Ghost Lab è il nuovo horror thailandese di Paween Purikitpanya, disponibile su Netflix in streaming a partire da oggi 26 maggio 2021 per tutti gli utenti abbonati al servizio!

Gla e Wee, due dottori impegnati in un esperimento per provare l'esistenza della vita oltre la morte, assistono a un fenomeno inspiegabile che da il via a una serie di eventi che metteranno in pericolo la loro amicizia e i loro cari. In Ghost Lab i due ricercatori Gla e Wee stanno portando avanti un esperimento che è legato in qualche maniera con l'aldilà. Ad un tratto scorgono un fantasma, e sono certi che tale visione non sia frutto della suggestione ma anzi una concreta realtà.

Ghost Lab: una scena

Così, i due scienziati verranno assaliti dal panico, ma dovranno anche razionalmente stabilire le successive mosse da intraprendere. Infatti, sono certi che debba esistere una spiegazione scientifica al fenomeno cui hanno assistito: ma gli spiriti esistono, e con essi una vita ultraterrena. L'ossessione di trovare a tutti i costi la verità e la spericolata ricerca della conoscenza cui questo fatto li spingerà li porterà fino a punto molto pericoloso, nel quale potrebbero perdere tutto...

