Ghost - Fantasma, Whoopi Goldberg: "Patrick Swayze si rifiutò di fare il film senza di me"

Se non fosse stato per Patrick Swayze, Whoopi Goldberg probabilmente non avrebbe recitato in Ghost - Fantasma, pellicola che le fece vincere un Golden Globe, un BAFTA Award e l'Oscar per la migliore attrice non protagonista. Intervistata da Naomi Campbell, durante un episodio di No Filter with Naomi, l'attrice ha rivelato di aver ottenuto la parte "grazie a Patrick".

Parlando con Naomi la Goldberg ha spiegato: "Un'amica mi disse che 'ogni donna nera era andata alle audizioni di Ghost.' Ero confusa, non ne avevo neanche sentito parlare, così interpellai il mio agente che mi rispose: 'Non ti vogliono, pensano che il tuo personaggio, quello di Whoopi, sia troppo grande e che possa rovinare il film'."

"In seguito ricevetti un'altra telefonata dal mio agente: 'Ricordi quel film per cui non ti volevano? Bene, il regista e l'attore vogliono parlare con te. Hanno assunto Patrick Swayze e lui vuole sapere perché non ti hanno ancora contattata per il ruolo di Oda Mae Brown'." Ha continuato l'attrice e conduttrice di The View.

Il defunto attore, morto nel 2009 all'età di 57 anni a causa di un cancro al pancreas, insistette affinché la Goldberg partecipasse alle audizioni. "Patrick fu molto chiaro: 'Non dico di sì a questo film finché non so con certezza che Whoopi non è la persona adatta, perché tutto questo è ridicolo, secondo me è assolutamente perfetta.'" Ha concluso Whoopi.

Ghost - Fantasma ha un indice di gradimento del 74% su Rotten Tomatoes sulla base delle recensioni di 69 critici, con una valutazione media di 6.88 / 10. Il consenso critico del sito afferma che il film "offre agli spettatori una struggente storia d'amore mescolando elementi di commedia, horror e mistero, elementi che lo rendono uno dei successi più duraturi della sua epoca."

In una recensione per il New York Times, Janet Maslin ha dichiarato: "Whoopi Goldberg interpreta alla perfezione il suo personaggio, concentrandosi coscientemente sui suoi punti di forza. Questa è una di quelle rare occasioni in cui un'attrice solitamente difficile da ingaggiare, come la signora Goldberg, trova un ruolo che le si addice".