Whoopi Goldberg: la star di Sister Act ricorda i ruoli avuti dopo illustri rifiuti, da Cher a Bette Midler

Whoopi Goldberg ha rivelato di aver ottenuto alcuni dei ruoli iconici della sua carriera sono arrivati solo dopo che altre celebrità li avevano rifiutati.

Nel corso di una recente intervista, la vincitrice dell'EGOT ha raccontato di aver ottenuto diverse parti solo dopo il 'no' di star come Cher, Bette Midler, Shelley Long e Bruce Willis.

Le occasioni per Whoopi Goldberg dopo i rifiuti dei colleghi

"Ci sono film che ho fatto perché Cher non li ha voluti fare, o perché Bette Midler ha rifiutato, o Shelley Long... o Bruce Willis. È così che vanno le cose" ha dichiarato Goldberg.

Demi Moore, Patrick Swayze e Whoopi Goldberg in Ghost - Fantasma

È risaputo che il ruolo di Oda Mae Brown in Ghost - Fantasma era già stato offerto ad altre attrici prima di essere assegnato a Whoopi Goldberg:"Non era stato scritto per me ma poi Patrick Swayze disse che mi voleva e così ho avuto il film".

La carriera di Whoopi Goldberg e il rapporto con Hollywood

Nell'intervista, Whoopi Goldberg ha spiegato di essere andata spesso a cercarsi lei stessa le occasioni:"Volevo sapere cosa non avevano fatto gli altri. Progetti già approvati e poi abbandonati perché l'attore o l'attrice scelta si era tirata indietro".

Goldberg entra anche nello specifico:"In questo modo ho ottenuto Jumpin' Jack Flash, perché Shelley Long non voleva farlo. È così che ho avuto Affittasi ladra, perché Bruce Willis non voleva farlo. Ho fatto Fatal Beauty perché Cher non voleva farlo".

Whoopi Goldberg in una scena di The Stand

Anche un altro grande classico della sua filmografia è nato per caso:"Ho fatto Sister Act perché Bette Midler non voleva farlo". Whoopi Goldberg ha raggiunto lo status di EGOT grazie alla vittoria dell'Oscar alla miglior attrice non protagonista per Ghost - Fantasma, oltre al premio Emmy per Beyond Tara: La vita segreta di Hattie McDaniel, il Grammy Award per il miglior album comico Whoopi Goldberg: Original Broadway recording e il Tony Award per il miglior musical Millie.