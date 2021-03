Ghost - Fantasma: stasera su Canale 5 il cult con Demi Moore e Patrick Swayze

Stasera su Canale 5, in prima serata, torna in TV Ghost - Fantasma, intramontabile cult movie datato 1990, con Patrick Swayze, Demi Moore e Whoopi Goldberg.

Patrick Swayze e Demi Moore in una sensuale sequenza di Ghost - Fantasma

Sam (Patrick Swayze) e Molly (Demi Moore) sono una coppia felice. Vivono insieme da poco e si direbbe che nulla possa scalfire il loro amore, ma una sera in un vicolo un po' troppo buio Sam viene ucciso da un ladro. Il suo spirito resta imprigionato sulla Terra.

Scopre qualcosa su quella sera che è stato assassinato, ma non riesce a comunicare con i vivi, almeno fino a quando non incontra un'esoterica molto suscettibile.

Nell'anno del suo arrivo al cinema Ghost - Fantasma si rivelò un successo davvero inatteso per i suoi produttori che, a fronte di una spesa di circa 22 milioni di dollari, ne incassarono oltre 500 in tutto il mondo. E nel 1990 infatti la pellicola si classificò al primo posto tra i maggiori incassi internazionali di tutta la stagione.

La popolarità di Ghost si misurò presto anche in premi: nell'edizione 1991 degli Oscar, il dramma, a fronte di 5 nomination, riuscì a portare a casa ben due statuette, per la Miglior attrice non protagonista (a Whoopi Goldberg) e per la Migliore sceneggiatura originale (a Bruce Joel Rubin).