Ghost Draft: Chris Pratt condivide la prima foto dal set e il nuovo titolo del film

Chris Pratt si affida a Instagram per rivelare una prima foto dal set e il nuovo titolo di Ghost Draft, che è The Tomorrow War. Il film diretto da Chris McKay in uscita nel 2020, vede Chris Pratt non solo nelle vesti di interprete, ma anche quelle di produttore esecutivo.

In un lungo post sulla piattaforma social, l'attore di Jurassic World e Guardiani della Galassia ha rivelato nuove informazioni sul suo prossimo film, per cui collaborerà con il regista di LEGO Batman - Il film e produttore esecutivo di The Lego Movie 2: Una nuova avventura, Chris McKay.

Come ricorda Collider, la pellicola seguirà la storia di un uomo che verrà convocato per prendere parte a una guerra nel futuro. Il suo passato giocherà un ruolo chiave nel conflitto e nel cercare di assicurarsi la vittoria.

"Questo è il primo film di cui sono anche produttore esecutivo. E posso finalmente parlarne sui social!!! Il titolo Ghost Draft si è dimostrato problematico per varie ragioni, così abbiamo iniziato a cercare un'alternativa..." Dopo un lungo elenco di alternative - che potete leggere nel post - arriva finalmente l'illuminazione: "THE TOMORROW WAR!!!! Ed è lì che ci sono arrivato: lo chiameremo #TheTomorrowWar."

"Perciò preparatevi, perché molto presto metterò all'asta una visita sul set." - ha detto Chris Pratt - "Seguiranno maggiori dettagli. E vedrete un sacco di foto e post dal set!!!"

Come avrete notato, nel post sono elencati diversi titoli che richiamano ironicamente altre pellicole (Jurassic Draft, Saving private Ryaalien, WWZ2 but with As not Zs...), ma tra le alternative più valide si è poi optato per The Tomorrow War, che dovrebbe arrivare nelle sale cinematografiche nel 2020. Nel cast del film anche Betty Gilpin, J. K. Simmons e Yvonne Strahovski.