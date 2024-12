GF Vip, Manuel Bortuzzo denuncia Lulù Selassié: stalking, minacce e aggressioni al centro del processo

Dopo la recente attenzione mediatica su Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, un'altra coppia nata al Grande Fratello Vip finisce al centro delle cronache: si tratta di Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, la cui storia d'amore, nata durante la sesta edizione del reality, si è trasformata in un incubo per il campione di nuoto paralimpico.

La relazione e la separazione

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié avevano fatto sognare molti fan con il loro amore, sbocciato sotto i riflettori della Casa. Tuttavia, una volta usciti dal programma, le divergenze e le incompatibilità hanno portato alla separazione, voluta principalmente da Manuel che l'annunciò affidando un comunicato all'ANSA. Lulù in quell'occasione aveva accusato Franco, papà del nuotatore, di aver interferito nella loro relazione manipolando suo figlio. La ragazza subito dopo, incapace di accettare la rottura, avrebbe iniziato a perseguitare il suo ex compagno.

Accuse di stalking e aggressioni

Secondo quanto riportato dal Messaggero e dagli inquirenti, la Selassié avrebbe pedinato Manuel in diverse occasioni, persino all'estero, tormentandolo con messaggi ossessivi e minacce. Tra i casi più gravi figurano:

Pedinamenti internazionali : Lulù avrebbe seguito Bortuzzo durante i suoi impegni sportivi, soggiornando nello stesso hotel a Manchester e in Portogallo , dove avrebbe lasciato messaggi d'amore sotto la porta, dandogli appuntamento nella sua stanza: "Amore mio, sono qui per te, ti aspetto in camera . floor 10, numero stanza 1023. Ti amo! I love you so much! La tua Luli".

Aggressione fisica : Durante i Mondiali Paralimpici in Portogallo, vistasi rifiutare da Manuel, Lulù lo avrebbe aggredito con due schiaffi al volto.

Comportamenti ossessivi: Tra gli episodi documentati, la Selassié avrebbe insultato medici dell'ospedale di Latina perchè non gli lasciavano vedere Manuel e prenotato tavoli al ristorante per spiare Bortuzzo.

Manuel Bortuzzo alle Paralimpiadidi Parigi

La denuncia e il processo

Manuel, medaglia di bronzo alle Paralimpiadi di Parigi, esasperato da una persecuzione durata due anni, ha sporto denuncia lo scorso aprile. Le autorità hanno disposto per Lulù il divieto di avvicinamento e l'obbligo di indossare un braccialetto elettronico, misura confermata dal giudice nonostante la richiesta di revoca da parte dell'imputata.

Il dispositivo, secondo Lulù, interferiva con il suo lavoro di influencer. Il processo, è stato fissato dal gip per il prossimo 28 gennaio. Le accuse comprendono stalking e minacce aggravate dalle condizioni fisiche di Manuel, costretto a cambiare abitudini di vita a causa delle pressioni subite. L'imputata ha scelto il rito abbreviato.

Il contesto mediatico

La vicenda si inserisce in un periodo di alta visibilità per i protagonisti del Grande Fratello Vip 6. Di recente, anche Alessandro Basciano e Sophie Codegoni sono stati al centro delle cronache. Il DJ è stato arrestato e poi rilasciato su denuncia della sua ex fidanzata. Secondo il racconto della Codegoni, ritenuto credibile dal Pubblico Ministero, Alessandro le aveva scritto messaggi come: "se non torni con me ti ammazzo come un cane e devi aver paura di rientrare a casa".