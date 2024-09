Grande Fratello Vip: Manuel Bortuzzo medaglia di bronzo alle Paralimpiadi, la reazione degli ex concorrenti

Nella fantastica giornata del nuoto azzurro alle Paralimpiadi di Parigi 2024 ha partecipato anche Manuel Bortuzzo. Lunedì 2 settembre gli italiani hanno vinto tre medaglie d'oro e tre di bronzo. Tra gli sportivi del nostro Paese a salire sul podio c'è stato anche l'ex concorrente del Grande Fratello Vip 6, che ha conquistato il terzo posto nei 100 metri rana SB4.

Il Grande Fratello Vip 6 celebra Manuel Bortuzzo

Il prestigioso traguardo raggiunto dall'atleta triestino è stato festeggiato dai suoi ex compagni d'avventura, che lo hanno omaggiato con dei post sui social. Manila Nazzaro, ha scritto: "Manu!! Eravamo tutti in vasca con te!!". Alex Belli ha affermato: "Mitico Manu". "Quanto te la sei meritata" ha detto il partenopeo Gianmaria Antinolfi. La cantante Jo Squillo si è aggiunta alla lista con "Grande Manuel". Naturalmente il primo a congratularsi con il neo medagliato è stato Aldo Montano "Bronzone fenomeno. Nostro orgoglio" e poi "Eeeee andiamo quello che ci voleva siamo tutti contenti per te ... goditela è tutta tua !"

I due si sono conosciuti all'interno della Casa più spiata d'Italia, Bortuzzo ha detto più volte che i discorsi dell'ex schermidore, vincitore tra l'altro di ben tre ori olimpici, lo hanno spronato a tornare alle gare, come ha confidato a Il Messaggero: "Per far prendere forma all'obiettivo è stato fondamentale l'incontro con Aldo Montano. Senza di lui non sarei qui adesso".

Manuel Bortuzzo dopo la gara

"Durante le conversazioni al Grande Fratello mi ha fatto tornare la voglia di gareggiare, riaccendendo la fiamma che avevo dentro da piccolo e che dopo l'incidente si era spenta - ha continuato Manuel - Ci siamo sentiti venerdì e sabato. Lui un po' di esperienza olimpica ce l'ha, quindi è la persona giusta a cui chiedere consigli. Mi ha suggerito di evitare le distrazioni, di stare concentrato sulla gara e di godermi il più possibile l'esperienza, perché se va bene capita solo ogni quattro anni".

Intervistato dalla Rai a bordo vasca, subito dopo la gara, Manuel ha detto: "È una emozione indescrivibile, ci speravo, non ho mai vinto niente, ho ottenuto alcuni quarti posti non me lo aspettavo. Non so che dire, è bellissimo. L'ultima vasca ho pensato a tutta la fatica fatta per arrivare fin qui. Per me è come un oro. Lo devo soprattutto al mio allenatore, sono state tante le volte che ho pensato di mollare, perchè la mia testa era altrove e lui mi è sempre venuto a ripigliare."

Manuel Bortuzzo è rimasto paralizzato dopo una sparatoria a Roma nella notte tra il 2 e il 3 febbraio 2019. L'atleta subì una lesione al midollo che lo lasciò paralizzato. I giovani che gli tesero l'agguato confessarono che si trattava di uno scambio di persona. La sua storia ha ispirato il docufilm Ultima gara con Raoul Bova, trasmesso su Canale 5, in cui Manuel Bortuzzo recita sé stesso.