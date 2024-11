Fabrizio Corona intervista Alessandro Basciano, ma il video sparisce. La reazione di Sophie Codegoni

Alessandro Basciano, ex protagonista del Grande Fratello Vip 6, ha scelto il format Falsissimo di Fabrizio Corona per condividere la sua versione dei fatti riguardo all'arresto per stalking e il successivo rilascio, connessi alla denuncia presentata dalla sua ex compagna, Sophie Codegoni. L'intervista, disponibile per circa un'ora su YouTube prima di essere rimossa, ha sollevato un acceso dibattito, e dovrebbe essere pubblicata nuovamente nel pomeriggio di oggi.

Il racconto di Alessandro Basciano

Durante l'intervista, l'ex vippone ha ricostruito gli eventi che hanno portato al suo arresto. Ha dichiarato di essere stato fermato al rientro dalla palestra e di essere rimasto sconvolto nel ricevere un mandato d'arresto che lo avrebbe condotto a San Vittore. "La delusione più grande", ha spiegato, "è stata scoprire che la denuncia proveniva anche da Sophie". Nonostante ciò, ha ribadito di non provare rabbia, ma un profondo senso di disillusione.

Alessandro Basciano ha raccontato di aver tentato di ricucire i rapporti con Sophie nei giorni precedenti l'arresto. In particolare, ha descritto un gesto simbolico: un regalo, una borsa Chanel, accompagnata da una lettera emotivamente intensa in cui ricordava i momenti più belli della loro relazione. Tuttavia, le tensioni tra i due sono riemerse rapidamente, aggravate da incomprensioni e sospetti.

Una foto di Sophie Codegoni

Un rapporto altalenante

Alessandro ha spiegato che, nonostante i gesti conciliatori, la loro relazione è stato minata da frequenti fraintendimenti. Ha citato episodi in cui Sophie si mostrava affettuosa, inviandogli messaggi d'amore, alternati a comportamenti che lui percepiva come contraddittori. Tra questi, un litigio nato quando Sophie ha negato di essere stata in un locale di Brera con altre persone, nonostante le foto che lo dimostravano.

Un episodio culminante si è verificato fuori da un locale, quando Basciano ha affrontato Sophie e un uomo che la accompagnava: "Non sono uno con cui ti puoi fare una trom.ata - le ho detto - sono il papà della tua bambina. Quando li ho visti in macchina, ho perso il controllo. Ho dato una botta al parabrezza con la mano, che si è rotto." Basciano ha negato di aver aggredito fisicamente Mattia Ferrari, che si trovava lì a cena con lei.

Le dichiarazioni di Corona

Fabrizio ha fornito ulteriori dettagli, sottolineando che il rilascio di Basciano è stato favorito dall'apparente serenità del rapporto tra lui e Sophie nei giorni precedenti. Ha anche accennato alla preoccupazione per la salute di Sophie, suggerendo l'ipotesi di un cattivo influsso delle persone a lei vicine, ma Basciano ha categoricamente escluso qualsiasi coinvolgimento della ex nell'uso di sostanze.

La reazione di Sophie Codegoni

Dopo l'intervista rilasciata da Alessandro Basciano a Fabrizio Corona e condivisa per poco tempo su Youtube, è arrivata puntuale la replica della diretta interessata, come riportato da Alessandro Rosica. L'esperto di Gossip, in una storia condivisa su Instagram ha scritto che Sophie Codegoni, la famiglia e l'ex agente avrebbero deciso di procedere legalmente sia contro Fabrizio Corona che contro Alessandro Basciano.