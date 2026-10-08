GF Vip, Valeria e Guendalina: lite furiosa nella Casa, poi il chiarimento tra le lacrime

Una nomination scatena il duro confronto tra Valeria Marini e Guendalina Tavassi nella Casa del GF Vip, tra accuse, tensioni e parole pesanti. In serata arriva però un inatteso chiarimento tra le due concorrenti.

Alta tensione nella Casa del Grande Fratello Vip, dove Valeria Marini e Guendalina Tavassi sono state protagoniste di un acceso confronto dopo la nomination. Tra accuse e recriminazioni, la situazione è poi cambiata in serata, quando le due si sono ritrovate faccia a faccia per un emozionante chiarimento.

Tutto nasce, ancora una volta, dalle nomination di lunedì scorso. La concorrente stellare aveva infatti deciso di nominare la sua coinquilina, scatenando la reazione di Guendalina.

Guendalina Tavassi riceve un messaggio e affronta Valeria Marini

La miccia della discussione è stata però accesa da un gioco organizzato dagli autori del programma. Guendalina ha ricevuto una telefonata anonima dalla produzione e una voce contraffatta le ha detto: "Guendalina, vai dalla persona che secondo te ha detto una bugia e chiedile di dirti la verità".

La Tavassi ha quindi scelto di affrontare Valeria Marini, chiedendole chiarimenti sulla nomination. La Marini ha giustificato la sua scelta facendo riferimento alle dichiarazioni della Tavassi sul rapporto tra Moreno Morello e Federica Morello.

"Te lo giuro sulla mia vita, l'ho fatto per farmi ascoltare. Tu nelle discussioni non ascolti. Sapevo che con la nomination mi avresti ascoltata", ha spiegato Valeria.

Guendalina non ha però creduto alle motivazioni della coinquilina e ha replicato duramente: "Tu per aprirmi gli occhi mi nomini e rischi di farmi uscire? Bell'amica. Per me è una bugia la tua motivazione. Se tu sei mia amica non mi nomini"

Guendalina Tavassi al Grande Fratello Vip

La Tavassi ha poi rincarato la dose: "Non credo ai tuoi giuramenti. Se mi hai nominata, l'hai fatto per buttarmi fuori". Le parole di Guendalina hanno fatto sbottare Valeria Marini, che ha alzato ulteriormente i toni della discussione.

"Ti ho votata perché hai sbagliato! Tu devi imparare a riconoscere gli errori. Hai fatto delle brutte insinuazioni e non andavano bene. Ma stiamo scherzando veramente?! Io non ti permetto di trattarmi così. Tu eri da nomination, sei stata scorretta con due persone e io ho fatto bene a votarti".

Il chiarimento tra Valeria Marini e Guendalina Tavassi

In serata, però, è arrivato un inatteso chiarimento. Valeria Marini ha saputo delle insinuazioni di Moreno Morello nei confronti di Guendalina Tavassi e ha deciso di raggiungerla in camera da letto.

Tra le lacrime, la Marini ha cercato di rassicurare la coinquilina: "Io non sapevo che ti avesse detto quelle cose. Ti giuro che non te le meriti, mi dispiace un sacco. Non è giusto che ti dica questo. Lui è troppo aggressivo ma non deve esagerare".

Dopo lo scontro acceso sulla nomination, dunque, tra Valeria Marini e Guendalina Tavassi sembra essere tornato il sereno, anche se le tensioni all'interno della Casa restano tutt'altro che risolte.