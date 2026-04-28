GF Vip stasera su Canale 5: fidanzato segreto di Francesca Manzini, Alvin entra nella casa

Stasera, martedì 28 aprile, in prima serata su Canale 5, va in onda la tredicesima puntata del Grande Fratello Vip 8, condotto da Ilary Blasi. In studio, al suo fianco, le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, pronte a commentare quanto accaduto nella Casa negli ultimi giorni, seguire i nuovi verdetti del televoto e accogliere in studio il concorrente eliminato.

Scontro tra Valeria Marini e Antonella Elia

Domenica pomeriggio Valeria Marini è entrata nella Casa con un vassoio di dolci: un gesto distensivo che però non è bastato a placare gli animi. La "bionda stellarre", infatti, ha contribuito ad aumentare la tensione già alta tra i concorrenti. Dopo giorni di provocazioni e battibecchi, stasera arriva la resa dei conti con la storica rivale Antonella Elia.

Il mistero di Francesca Manzini

Francesca Manzini continua a far discutere: negli ultimi giorni è emerso che sarebbe fidanzata con un uomo misterioso di cui non può rivelare l'identità, ma che il web avrebbe già individuato. Per Alessandra Mussolini non ci sono dubbi: Francesca starebbe mentendo per attirare l'attenzione. Questa sera andrà in scena il confronto e potrebbero emergere nuovi dettagli su quello che molti hanno già ribattezzato il "nuovo caso Mark Caltagirone".

Alessandra Mussolini, Adriana Volpe e Antonella Elia

Nuove alleanze e tensioni nella Casa

Il rientro di Paola Caruso dal monolocale ha riacceso vecchie alleanze e riportato a galla tensioni mai sopite. Alessandra si è schierata al suo fianco nello scontro con Antonella e Adriana Volpe: quattro donne che lottano per la leadership della Casa mentre gli uomini stanno a guardare.

La prova sulle note di Raffaella Carrà

A movimentare ulteriormente gli equilibri ci pensa anche un medley dedicato a Raffaella Carrà: durante le prove della coreografia riemergono le consuete antipatie con Francesca Manzini che interpreta la coreografa incompresa, mentre Valeria veste i panni della diva. Quest'ultima si aggrappa con decisione a una precedente coreografia realizzata con la Carrà, rivendicandola con forza nonostante le perplessità delle sue coinquiline.

Ilary Blasi e Alvin a Battiti Live

La sorpresa di Alvin

Infine, sorpresa in arrivo: nella Casa entrerà Alvin, storico inviato de L'Isola dei Famosi e amico personale della conduttrice Ilary Blasi. Il suo ingresso porterà una prova speciale "all'ultima nota".

Chi sarà eliminato stasera dal GF Vip?

Al televoto questa settimana ci sono Marco Berry, Alessandra Mussolini, Lucia Ilardo e Paola Caruso. Chi dovrà lasciare definitivamente la Casa? Secondo i sondaggi, a rischiare maggiormente sarebbe proprio Paola Caruso, ma il voto del pubblico potrebbe ancora ribaltare ogni pronostico.