Amici 25, la semifinale: Elena finalista e televoto annunciati senza pubblico (4), le solite polemiche (5)

Alla fine, la finale di Amici 25 se la giocheranno tre ballerini e due cantanti: Nicola, Emiliano e Alessio insieme ad Elena, oltre a uno tra Lorenzo ed Angie, finiti al televoto. Il talent show di Canale 5 è a un passo della finale, pronto a mettere in cantiere l'edizione che segna un quarto di secolo e, con una simile età è anche inevitabile, una certa stanchezza del format. In termini quantitativi, lo dimostrano gli ascolti: la semifinale dell'edizione 2026 perde cinque punti di share rispetto a quella dell'anno precedente e 880mila telespettatori. Per la cronaca: 22,2% di share contro 27,7%, 2milioni 904mila telespettatori contro 3milioni 784mila. Vediamo allora com'è andata questa semifinale.

I sei finalisti di Amici 25

La classe di ballo superiore a quella di canto - voto: 8

Tre ballerini e due cantanti per la finale. In questa edizione, la classe di ballo è apparsa superiore rispetto a quella di canto. È mancata la voce, il (o la) performer che catturasse davvero l'attenzione del pubblico, mentre, al contrario, i ballerini hanno dimostrato di poter essere protagonisti della serata, quando le discussioni tra professori l'hanno permesso. Tra l'altro, le discussioni tra professori al serale, guarda caso, sono state incentrate per lo più proprio sui ballerini.

Intanto, il premio di Spotify Italia è andato a Lorenzo: di fatto tra i semifinalisti, quello con l'inedito più orecchiabile.

Le solite polemiche: Celentano vs Emanuel Lo, D'Alessio vs Pettinelli - voto: 5

La semifinale parte con un guanto di sfida e subito la prima polemica. Alessandra Celentano non punta su un'esibizione, ma preferisce optare per un guanto di sfida di flamenco: Nicolò contro Alessio, e da qui parte l'accusa di LO che taccia la collega di aver avuto poco coraggio. Lui si aspettava un'esibizione, la Celentano risponde che anche il guanto di sfida è un modo per far vedere la versatilità e le capacità degli allievi. Insomma: l'ennesimo battibecco di cui non si sentiva il bisogno ma su cui, ormai, si regge il programma.

Ad ogni modo, la discussione si conclude con Malgioglio che si cimenta pure lui nel flamenco e tanti saluti.

Altro round, altro leit motiv di questa edizione: Gigi D'Alessio e Anna Pettinelli. Stavolta D'Alessio spegne la polemica al suono di "Tu trovi il pelo nell'uovo, ma non guardi l'uovo".

Emiliano conquista la finale

Gli inediti sciapi - voto: 5

La classe di ballo che spicca più di quella di canto, ma anche quella di canto penalizzata da brani evanescenti. Angie, Lorenzo ed Elena si giocano il posto in finale in una sfida a tre, esibendosi ciascuno con il proprio inedito: canzoncine impalpabili, tra cui spicca quella di Lorenzo, ma più per echi di pezzi già noti e per assonanze, che non per la sua specificità. E se già i ragazzi non sono riusciti particolarmente a distinguersi all'interno del programma, sarà di certo ancora più difficile là fuori e con questi brani.

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L'annuncio di Elena finalista e del televoto senza pubblico - voto: 4

Elena viene annunciata ultima finalista in un momento diverso, senza pubblico in studio e la De Filippi vestita in jeans. Finito il tempo infatti, dopo l'annuncio del premio di Spotify, i ragazzi sono stati rimandati in casetta come in ogni altra puntata. Peccato che poco dopo li abbiamo visti rientrare in studio: nel silenzio totale, uno studio che aveva già perso l'atmosfera dell'evento, Elena ha avuto il verdetto: è lei l'ultima finalista. Un annuncio mesto, molto diverso rispetto a quello degli altri finalisti.

Angie e Lorenzo invece, finiscono al televoto perché la giuria non ha un preferito: la decisione viene presa all'ultimo, di nuovo nella mestizia generale. Un momento che avrebbe meritato un risalto ben diverso.