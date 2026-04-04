GF Vip: Raimondo Todaro parla della fidanzata, la reazione di Francesca Manzini

Negli ultimi giorni, Raimondo Todaro è stato al centro delle dinamiche della Casa del Grande Fratello Vip, soprattutto per il suo rapporto con Francesca Manzini. Secondo molti concorrenti, infatti, l'imitatrice si sarebbe lasciata andare a un interesse sempre più evidente nei confronti del coreografo. Proprio in questo contesto, Todaro ha parlato per la prima volta della sua attuale relazione con una ragazza di Catania, arrivata dopo la fine del lungo legame con Francesca Tocca, con cui è stato insieme per diversi anni e da cui ha avuto anche una figlia, Jasmine.

Giornata in giardino e i commenti sulla Manzini

La giornata primaverile ha favorito i concorrenti del reality show, che si sono riuniti in giardino per godersi il sole. Tra i temi più discussi, non è mancato il confronto su quanto accaduto tra Francesca Manzini e Raimondo Todaro dopo la puntata: lei gli aveva raccontato cosa aveva detto in confessionale: "Se tu non fossi stato fidanzato e io non fossi stata così come sto, io mi sarei dichiarata e sono sicura che pure tu ti saresti dichiarato se ci fosse stato qualcosa."

Nicolò Brigante domanda di più sulla nuova relazione di Todaro

Oggi Nicolò Brigante ha colto l'occasione per domandare a Todaro dettagli sulla sua situazione sentimentale attuale. Il coreografo ha raccontato come ha conosciuto la sua nuova compagna: durante una serata a Catania, in un locale frequentato anche da Brigante. All'epoca, però, la ragazza era già fidanzata e, nonostante l'interesse iniziale, Todaro aveva deciso di non approfondire. Solo in seguito, dopo la fine della relazione di lei, i due si sono riavvicinati.

Francesca Manzini e Raimondo Todaro

Col tempo, tra messaggi e incontri nonostante la distanza, il rapporto è cresciuto fino a trasformarsi in qualcosa di importante. Todaro ha confessato di aver sentito subito il bisogno di raggiungerla appena lei è tornata in Sicilia, rivelando che da quel momento non si sono più separati e che ha trascorso praticamente ogni sera insieme a lei: "Penso di aver dormito tutte le sere da lei."

La reazione di Francesca Manzin e i commenti ironici sulla vita sentimentale

Con un mix di ironia e malinconia Francesca Manzini - che in puntata aveva litigato con Paola Caruso - ha scherzato sul nuovo amore di Raimondo Todaro, evidenziando il contrasto con la sua vita privata: "Beato te, io sto con mia madre e due cani."

La conferma della nuova fidanzata

Nonostante l'ex professore di Amici in passato abbia scelto di mantenere riservata l'identità della fidanzata, negli ultimi giorni sono circolate diverse indiscrezioni. Secondo i rumors, la donna in questione si chiamerebbe Giorgia, una ragazza siciliana di circa 30 anni, originaria di Catania, come ha confermato oggi lo stesso Todaro e come aveva già raccontato Francesca Tocca a Verissimo.