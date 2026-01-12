Francesca Tocca: “Baby Gang? Solo un amico”. Poi l’affondo su Raimondo Todaro

Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Francesca Tocca ha deciso di raccontare finalmente la sua verità sulla fine del matrimonio con Raimondo Todaro. Un'intervista intensa, a tratti dolorosa, in cui la ballerina ha messo fine a mesi di mezze verità e silenzi, chiarendo una volta per tutte cosa è successo davvero tra loro e cosa c'è di reale sul presunto flirt con Baby Gang.

Le parole che segnano una rottura definitiva

Francesca è stata chiarissima fin da subito: non c'è alcun ritorno di fiamma con Raimondo Todaro. "Non siamo tornati insieme, la separazione è certa. Io sono molto serena", ha detto, smentendo definitivamente le voci di una possibile riconciliazione. La Tocca ha poi risposto alle dichiarazioni rilasciate in passato da Todaro proprio nello studio di Verissimo. "Lui qui da te ha detto che io non ero felice. Io però avevo dei motivi per non esserlo, lui li sa molto bene", ha spiegato.

Il rispetto mancato nella relazione: cosa ha detto Francesca Tocca

Secondo Francesca, Raimondo avrebbe usato la sua presunta infelicità come una giustificazione: "Se tu manchi di rispetto e fai cose per le quali non posso avere più fiducia, è normale che poi mi trovi non felice". Un'accusa forte, quella della ballerina, che ha raccontato di essersi sempre presa le responsabilità, evitando di entrare nei dettagli per proteggere la famiglia.

Raimondo Todaro e Francesca Tocca

"Non ho mai detto la verità, mi sono sempre presa tutto. Lui però non si è preso le sue responsabilità, ha detto quello che gli faceva comodo". Francesca ha aggiunto che sarebbe bastata una sola frase per far capire a tutti come stavano realmente le cose, ma ha scelto di restare in silenzio... fino a ora.

Incitata da Silvia Toffanin, Francesca ha affrontato anche il tema più delicato: quello dei tradimenti. "Non voglio entrare nei dettagli, ma ha tradito la mia fiducia, più di una volta". La ballerina ha ammesso anche i propri errori, parlando della frequentazione con un altro ragazzo dopo la separazione: "Forse è una mancanza di rispetto, non era una cosa bella dopo un matrimonio. Però anche lì io sono stata portata a fare quello che ho fatto".

Francesca ha spiegato di non aver mai voluto arrivare a questo punto: "In passato sono sempre stata elegante e ho solo detto belle parole su di lui. Farlo ora mi fa male e non lo faccio per vendetta". Ma il silenzio, a un certo punto, pesa troppo: "Basta stare zitta perché sono buona. Buona sì, ma fessa no".

Le bugie di Raimondo a Verissimo

Uno dei momenti più forti dell'intervista riguarda una rivelazione inedita. Secondo Francesca, quando Raimondo Todaro era ospite a Verissimo nei mesi scorsi, non era affatto single, come aveva dichiarato a Silvia Toffanin. "In verità era fidanzato, nella sua vita c'era una persona. Stava con una ragazza catanese che ha presentato anche ai suoi genitori". Una scoperta che ha ferito profondamente l'ex professionista, soprattutto perché lui avrebbe continuato a negare tutto.

Baby Gang

Oggi i rapporti tra Francesca e Raimondo sono ridotti al minimo: "Ci parliamo solo per nostra figlia". Il sentimento da parte sua c'era ancora, ma le continue delusioni hanno spento tutto: "Ho scoperto delle cose che lui mi negava. Quando ho saputo che era vero sono stata malissimo, mi ha deluso molto".

La verità sul flirt con Baby Gang

Infine, Francesca ha voluto chiarire anche i gossip che l'hanno coinvolta negli ultimi anni. Nessuna storia con Baby Gang: "Solo un rapporto professionale, lui è sempre stato rispettoso e non sarebbe il mio tipo". Sul fronte sentimentale, oggi la Tocca è single per scelta: "Non voglio proprio nessuno, sto trovando la mia serenità da sola. Ho tanti spasimanti, ma non voglio nessuno". E chiude con una frase che suona come una rinascita: "Buona buona sì, ma fessa no. Basta."