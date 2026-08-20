GF Vip: Paola Caruso torna single: “Sceglierò sempre mio figlio”

Paola Caruso torna al centro dell'attenzione dopo la sua esperienza al Grande Fratello Vip, ma questa volta al centro dell'attenzione non c'è il reality. A suscitare la curiosità dei suoi follower è stato un messaggio condiviso sui social che sembra raccontare un momento delicato della sua vita sentimentale.

"Evidentemente la felicità di un sogno non è per tutti in questa vita... Alcune donne nascono con un destino, purtroppo non ho una famiglia dietro che mi ha potuto aiutare in questi anni. Esisto solo io per mio figlio e chi non capisce questo evidentemente non mi ama con un cuore vero e puro. Io sceglierò sempre mio figlio su tutto e tutti", ha scritto la showgirl.

Parole cariche di amarezza che hanno immediatamente alimentato le domande dei fan sulla sua vita privata. Il riferimento alla necessità di mettere sempre al primo posto il figlio Michele ha portato alcuni follower a ipotizzare che possa essere finita la relazione con Fabio Talin.

Fabio Talin e Paola Caruso

A giugno Caruso aveva pubblicato alcune immagini insieme a Talin e al figlio Michele durante una vacanza a Forte dei Marmi, accompagnandole con la frase "L'inizio di un'estate fantastica".

Paola Caruso e Fabio Talin, cosa sappiamo della loro storia

La relazione tra Paola Caruso e Fabio Talin era diventata pubblica all'inizio del 2026. Talin è un imprenditore originario del Veneto, con un passato nel mondo dell'automobilismo e oggi alla guida di TrueStar Group, società attiva nei servizi aeroportuali.

Durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, Caruso aveva raccontato quanto fosse importante per lei il rapporto con il compagno. Dopo l'uscita dalla Casa, a maggio, aveva spiegato a Verissimo che la distanza aveva messo alla prova la relazione, ma che i due erano usciti ancora più uniti da quel periodo.

Per Paola Caruso si tratta comunque di un nuovo capitolo sentimentale arrivato dopo una fase molto difficile. In precedenza la showgirl aveva annullato le nozze con Gianmarco, raccontando a Verissimo di aver scoperto alcuni aspetti della relazione che l'avevano spinta a chiudere definitivamente la storia.

Paola Caruso al GF Vip 8

Il figlio Michele e il difficile percorso dopo l'incidente in Egitto

Nel messaggio social, il riferimento al figlio Michele assume un significato particolarmente importante alla luce della storia vissuta dalla showgirl negli ultimi anni.

Nel 2022 il bambino ha riportato una grave lesione permanente del nervo sciatico dopo un'iniezione effettuata durante una vacanza in Egitto. Il danno ha compromesso l'uso della gamba e ha richiesto un lungo percorso di fisioterapia, tutori e interventi chirurgici.

Caruso ha anche affrontato un lungo periodo negli Stati Uniti per sottoporre il figlio a un delicato intervento. L'operazione ha prodotto importanti miglioramenti: Michele è riuscito a camminare senza il tutore, anche se il danno al nervo sciatico è stato definito permanente e il bambino deve continuare a essere seguito durante la crescita. È anche per questo che la maternità rappresenta da anni uno degli aspetti centrali della vita di Paola Caruso.