Grande Fratello Vip: Paola Caruso smentisce il ritiro per colpa di Antonella Elia

La prossima edizione del Grande Fratello Vip, che inizierà martedì 17 marzo con Ilary Blasi al timone, vedrà tra i protagonisti anche Paola Caruso, nonostante nelle ultime ore fossero circolate voci su un suo possibile ritiro dal reality per una lite con Antonella Elia.

Le indiscrezioni sul possibile ritiro di Paola Caruso

Secondo alcune indiscrezioni raccolte da Amedeo Venza e condivise in una storia su Instagram: "Paola Caruso vuole ritirarsi". L'esperto di gossip spiegava che la decisione della showgirl sarebbe nata da una presunta lite con Antonella Elia: "Non la sopporta più". Venza aggiungeva che sarebbero in corso pressioni per convincerla a varcare la Porta Rossa.

La smentita indiretta di Paola Caruso

Poco dopo è arrivata una smentita indiretta da parte della stessa Caruso: nelle sue storie Instagram ha condiviso foto della cena con il compagno Fabio Talin e ha annunciato che nelle prossime ore sarebbe partita per Roma per impegni lavorativi. La showgirl ha spiegato che andava a registrare le puntate di Avanti un altro e subito dopo, "piena di gioia", sarebbe entrata nella casa del Grande Fratello Vip.

Grande Fratello Vip 2020: Antonella Elia nella Casa

L'emozione per l'ingresso al Grande Fratello

Paola Caruso aveva già anticipato a Verissimo l'emozione per l'ingresso nel reality: "Ho la pelle d'oca, una cosa finché non la puoi dire quasi non è vera, ora che l'hai detto è vera". Rivolgendo poi un pensiero a suo figlio Michy, ha aggiunto: "So che mi mancherà da morire, è l'amore della mia vita, mi sono attrezzata, mi sono portata una foto mia e di Michy, me la guarderò".

Concorrenti accedono anticipo: chi entra venerdì 13 marzo

Intanto, nelle ultime ore è stata annunciata un'altra novità: quattro concorrenti entreranno nella casa già venerdì 13 marzo, quattro giorni prima degli altri futuri coinquilini. I prescelti per questo "esperimento" sono Adriana Volpe, Raul Dumitras, Ibiza Altea e Renato Biancardi.