GF Vip: Lucia Ilardo finalista, Raul e Renato finiscono al televoto

Lucia Ilardo conquista la finale dopo il televoto del pubblico, mentre Raul Dumitras e Renato Biancardi si giocano il quarto posto disponibile tra tensioni, accuse e strategie nella Casa.

Nuova puntata ricca di tensioni e colpi di scena al Grande Fratello Vip. Nel corso della diretta andata in onda ieri sera 12 maggio, il pubblico ha decretato Lucia Ilardo come terza finalista del reality, mentre al centro della serata è esploso il caso che coinvolge Francesca Manzini e Raul Dumitras.

Lucia Ilardo è la terza finalista del Grande Fratello Vip

Il televoto della settimana vedeva in nomination Adriana Volpe, Lucia Ilardo, Raimondo Todaro, Raul Dumitras e Renato Biancardi. A conquistare il pubblico è stata Lucia Ilardo, che ha staccato il pass per la finale con il 33,5% delle preferenze. Dietro di lei Adriana Volpe con il 31,85%, seguita da Raimondo Todaro al 18,01%, Raul Dumitras all'11,77% e Renato Biancardi al 4,87%. La concorrente raggiunge così Antonella Elia e Alessandra Mussolini tra i finalisti già confermati del reality.

Francesca Manzini contro tutti: esplode il caso del bacio con Raul Dumitras

La puntata è stata dominata anche dal confronto accesissimo tra Francesca Manzini e il resto della casa. Negli ultimi giorni l'imitatrice aveva infatti accusato Raul Dumitras di averle dato un bacio contro la sua volontà all'interno del confessionale. Diversa la versione raccontata dal concorrente, che ha parlato invece di un momento leggero e scherzoso vissuto da entrambi durante una chiacchierata in confessionale.

Alessandra Mussolini attacca Francesca Manzini in diretta

Durante il faccia a faccia in studio, Alessandra Mussolini ha preso posizione contro Francesca Manzini con parole molto dure: "Lei si è divertita in confessionale e poi esce e fa la monaca di Monza". Anche Raul ha ribadito la sua versione dei fatti: "Stavamo ridendo come matti". Il concorrente ha poi accusato Francesca Manzini di "costruire palazzi" attorno alla vicenda.

Francesca Manzini: "Mi sono preoccupata per la persona che ho fuori"

Francesca Manzini ha replicato spiegando di essersi sentita in difficoltà soprattutto per rispetto della persona che starebbe frequentando fuori dalla Casa: "Io mi sono preoccupata di quel bacio per la persona che ho fuori, non so come ha reagito". Parole che non sono bastate a spegnere le polemiche social nate dopo la puntata.

Nomination Grande Fratello Vip: chi si gioca l'ultimo posto in finale

Nell'ultima parte della diretta sono arrivate anche le nuove nomination decisive. I concorrenti, consapevoli di dover scegliere un possibile finalista, hanno mandato al televoto Raul Dumitras e Renato Biancardi. Il pubblico decreterà nella prossima puntata, in programma il 15 maggio, chi conquisterà il quarto posto disponibile per la finale del Grande Fratello Vip. Secondo quanto annunciato, sarà un uomo ad affiancare Antonella Elia, Alessandra Mussolini e Lucia Ilardo nella corsa alla vittoria finale.