GF Vip, Gian Marco Ciaccia torna nella Casa? La risposta agli autori dopo le parole di Roncaccia

Dopo le accuse di Alessandro Roncaccia e le polemiche nate nella Casa del Grande Fratello Vip, gli autori avrebbero ricontattato Gian Marco Ciaccia per dargli la possibilità di replicare in diretta.

La vicenda che coinvolge Gian Marco Ciaccia, Piera Meloni e Alessandro Roncaccia continua a far discutere al Grande Fratello Vip. Dopo la fine della relazione con Piera e le dichiarazioni pronunciate in confessionale contro Alessandro, l'ex fidanzato della concorrente è tornato al centro dell'attenzione per una nuova indiscrezione sul suo possibile ritorno nella Casa.

Secondo quanto riportato da Lollo Magazine, gli autori del reality condotto da Ilary Blasi avrebbero ricontattato Gian Marco dopo le ultime tensioni. La sua risposta, tuttavia, non sembrerebbe aprire la strada a un nuovo ingresso nel programma.

Gian Marco Ciaccia dice no al GF Vip dopo le parole di Roncaccia?

A riaccendere le polemiche sono state le dichiarazioni di Alessandro Roncaccia, che durante la puntata di lunedì ha reagito alle accuse ricevute da Gian Marco. Quest'ultimo aveva definito manipolatorio il comportamento del concorrente, sostenendo che si fosse avvicinato a Piera in un momento di fragilità.

Alessandro Roncaccia nel confessionale

Dopo aver visto il confessionale, Alessandro ha espresso il proprio disappunto, contestando il fatto che Gian Marco non gli avesse parlato direttamente di persona. "Lo stimavo, ma quando mi ha salutato mi ha detto: 'Non voglio che pensi che ce l'abbia con te'. Poi, però, vedo che mi dà del manipolatore e del paravento. Quindi, la prossima volta, Gian Marco, queste cose dimmele in faccia, così ne parliamo da ragazzi maturi ed educati quali siamo, senza magari dirle in confessionale".

Le parole di Roncaccia hanno alimentato le ipotesi di un nuovo confronto televisivo. Stando alle indiscrezioni, gli autori avrebbero effettivamente ricontattato Gian Marco tra lunedì 12 e martedì 13 ottobre, ma l'ex fidanzato di Piera non sembrerebbe intenzionato ad accettare.

A rafforzare questa ipotesi ci sarebbe anche una storia Instagram condivisa da Deianira Marzano, nella quale è stato condiviso un messaggio di Gian Marco: "Sono tornato alla mia vita. Basta". Una frase che sembrerebbe suggerire la volontà di lasciarsi alle spalle le dinamiche del reality e riprendere la propria quotidianità.

Al momento, quindi, non risulta confermato un nuovo ingresso di Gian Marco Ciaccia nella Casa del Grande Fratello Vip. Resta da capire se l'ex fidanzato di Piera deciderà di intervenire nuovamente sulla vicenda oppure se preferirà mantenere le distanze dal programma.