GF Vip 8, l’ex moglie di Renato Biancardi sbotta: "Non mettete in mezzo me e mia figlia"

Dopo le parole di Riccardo su Lucia Ilardo, scoppia la polemica social. L'ex moglie Enrica Grassi interviene su Instagram e invita gli utenti a non coinvolgere lei e la figlia.

Renato Biancardi è uno dei protagonisti dell'attuale edizione del Grande Fratello Vip 8, in onda su Canale 5. Il creator napoletano è finito recentemente al centro di una polemica per una frase pronunciata su Lucia Ilardo, che ha fatto rapidamente il giro del web e criticata anche da Selvaggia Lucarelli nella diretta di martedì.

La frase incriminata e le critiche sui social e in diretta

Nei giorni scorsi, Renato si è reso protagonista di un momento molto discusso. Parlando con Barbara Blu Prezia ha confermato il rapporto intimo avuto con Lucia sotto le coperte della Casa, come già ipotizzato da alcuni coinquilini. "Te l'ha detto che due giorni prima me l'ha data?" ha detto il concorrente, scatenando una valanga di critiche sui social.

Durante la diretta di lunedì, Renato Biancardi è stato anche ripreso da Selvaggia Lucarelli per le sue parole. "Ti abbiamo visto in particolare dire a Blu una cosa squallida, ti abbiamo sentito parlare, nei dettagli, della tua intimità con Lucia", ha affermato l'opinionista. Nonostante le scuse, rivolte anche personalmente a Lucia dopo la puntata, la polemica non si è placata.

Renato e Lucia

L'ex moglie di Renato Biancardi interviene sui social

A finire nel mirino degli utenti è stata però anche l'ex moglie di Renato, Enrica Grassi, contattata da molti come se fosse in qualche modo responsabile del comportamento dell'ex marito nella Casa. Stanca dei continui messaggi, Enrica ha deciso di intervenire con una storia su Instagram, chiarendo la sua posizione: "Siccome mi state scrivendo in tanti per commentare l'accaduto al gf vip e di aggiornarmi su quello che succede vi chiedo la cortesia di non interpellarmi. Questa è un'esperienza che riguarda solo lui e lui è libero di fare quello che vuole. Per di più mi venite a commentare il mio ex marito a cui voglio un gran bene ma secondo voi posso mai rispondervi? Se cercate consensi da me avete sbagliato persona".

E poi:"Lui è adulto da potersi assumere le sue responsabilità di quello che fa e quello che dice lì dentro ma con tutto il rispetto a me interessa solo tutelare mia figlia da questa gente motivo per il quale voglio restarne fuori. Purtroppo sapevamo che andare in televisione significa anche andare in pasto ai leoni ma se siete così accaniti per queste cose vi prego di commentare solo quello che fa lui a lui e di non mettere in mezzo me e mia figlia.