Grande Fratello Vip 2026 cancellato? Mediaset valuta dopo il caso Corona-Signorini

Il Grande Fratello Vip 2026 rischia di essere cancellato dai palinsesti Mediaset e tutto a causa delle rivlezioni di Fabrizio Corona che hanno travolto Alfonso Signorini, conduttore delle ultime edizioni del reality che ora è al centro dello scandalo.

La notizia, che circola sui social da ieri sui profili di alcuni influencer esperti di gossip, rilanciata in serata da Fanpage, vorrebbe i vertici Mediaset ormai giunti alla decisione di "congelare" il format almeno fino al 2027. Il problema maggiore sarebbe quello legato alla reputazione del format, ormai compromessa non solo da una battaglia legale sempre più aspra (e in cui ormai è entrata direttamente anche Mediaset dopo aver denunciato Corona) ma soprattutto dal fatto che l'accusatore principale dell'ex conduttore è proprio un ex gieffino.

A questo punto nè la casa di produzione del reality, la Endemol Shine Italia, nè Mediaset vorrebbero rischiare un pesantissimo flop. Al fine di preservare il GF Vip, dunque, a Cologno Monzese si pensa sempre più insistentemente alla possibilità di lasciarlo al palo per l'anno 2026, senza neppure voler considerare un'edizione autunnale.

Temptation Island sarà il solo reality di Canale 5 nel 2026?

Alfonso Signorini conduce il GF Vip dal 2020

La domanda è più che lecita, e non soltanto perchè quello targato Maria De Filippi è il solo reality che continui a garantire numeri da prima serata a Canale 5. Oltre al Grande Fratello Vip, nel 2026, come già anticipato, l'ammiraglia Mediaset non dovrebbe trasmettere neppure la nuova edizione de L'isola dei famosi.

L'avventura del Grande Fratello Nip di Simona Ventura sembra ormai conclusa, dopo i dati Auditel disastrosi dell'edizione terminata a dicembre. Dopo i flop pesantissimi sul fronte reality di un anno fa (leggi alla voce The Couple, cancellato in tronco senza neanche una finale), l'unico esemplare del genere che potrebbe trovare albergo nei palinsesti 2026 è insomma proprio, guarda caso, l'unico che continua a funzionare.

Le trattative con Ilary Blasi per la conduzione si sarebbero bloccate all'improvviso

Ilary Blasi con Alvin durante Battiti Live

Il Grande Fratello Vip 2026 sarebbe dovuto iniziare il 2 marzo su Canale 5, ma, naturalmente, dopo la bufera che ha travolto Signorini, con altri alla conduzione. Il nome che, a partire dai social, ha subito cominciato a circolare è stato quello di Ilary Blasi, già ex padrona di casa (all'epoca Alfonso Signorini era in studio come opinionista).

Voci di corridoio avevano affiancato a quello dell'ex signora Totti anche un altro nome: quello di Selvaggia Lucarelli, pare contattata come opinionista. Dopo poche ore era stata la stessa giornalista a smentire il pettegolezzo incontrollato che si stava creando intorno al suo fanta-ingaggio da parte di Mediaset.

Oggi però ogni trattativa sembra definitivamente bloccata per via delle vicende giudiziarie di Alfonso Signorini. E d'altronde la stessa Ilary Blasi pochi giorni fa, in un'intervista rilasciata al magazine F, non aveva fatto alcun cenno alla possibilità di tornare a condurre il GF Vip. Parlando del suo lavoro, aveva menzionato l'evento estivo Battiti Live e altri possibili progetti per le reti Mediaset, senza però mai sbilanciarsi su quello che era il reality di punta dell'azienda e che si è trasformato in una grana da risolvere in fretta.