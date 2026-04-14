GF Vip, anticipazioni 14 aprile: un'eliminazione, scontri e il patto segreto delle "senior"

La nona puntata del Grande Fratello Vip 8 va in onda stasera, martedì 14 aprile, in prima serata su Canale 5, subito dopo La Ruota della Fortuna. Alla conduzione torna Ilary Blasi, affiancata dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. La serata si preannuncia decisiva: una delle concorrenti al televoto dovrà abbandonare definitivamente la Casa.

Il patto segreto delle "regine" della Casa

Dopo i duri scontri della scorsa puntata, cambia tutto dentro la Casa. Alessandra Mussolini, Antonella Elia e Adriana Volpe hanno deciso di allearsi per contrastare gli altri concorrenti. Stasera il gruppo scoprirà l'esistenza di questo patto segreto: le reazioni si preannunciano esplosive.

Alessandra Mussolini, Adriana Volpe e Antonella Elia

Scontro tra Marco Berry e Antonella Elia

Tra Marco Berry e Antonella Elia sembrava nascere qualcosa di speciale, ma il rapporto è improvvisamente degenerato. Tra accuse, parole pesanti e gesti sopra le righe, il confronto di questa sera chiarirà cosa è successo davvero tra i due. Per Marco, però, arriverà anche un momento emozionante: una sorpresa di compleanno con la figlia Carlotta.

Nuove tensioni: Paola Caruso contro Antonella Elia

Il clima resta teso anche tra Paola Caruso e Antonella Elia. Un litigio nato per un motivo banale ha riportato a galla vecchi rancori mai risolti. Durante la puntata ci sarà un faccia a faccia che potrebbe cambiare definitivamente i rapporti tra le due.

I gieffini discutono in cucina

Francesca Manzini e la sorpresa "Todaro"

Per Francesca Manzini, la Casa ha le idee chiare: l'uomo ideale sarebbe qualcuno come Raimondo Todaro. E infatti arriverà una sorpresa speciale con Salvo Todaro, protagonista di uno scherzo organizzato dal reality. Salvo è il fratello di Raimondo è un ballerino professionista e insegnante di danza sportiva specializzato in International Style Standard e lisci.

Eliminazione e nomination: chi lascerà la Casa?

Si entra nel vivo del percorso verso la finale prevista per il cinque maggio, secondo le ultime indiscrezioni. Al televoto ci sono:

Alessandra Mussolini

Adriana Volpe

Lucia Ilardo

Blu Barbara Prezia

Secondo i sondaggi, la sfida più accesa sarebbe tra Lucia e Blu, due concorrenti rimaste più in disparte nelle ultime settimane. Come sempre, però, sarà il pubblico a decidere. La puntata si concluderà con il consueto giro di nomination, fondamentale per determinare i prossimi equilibri nella Casa.