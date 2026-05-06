GF Vip, Abelarda non esiste? La confessione di Marco Berry lascia Mussolini senza parole

Una delle dinamiche più divertenti dell'ultima settimana del Grande Fratello Vip è andata in scena durante la quattordicesima puntata del reality di Canale 5, che ha portato Alessandra Mussolini in finale. In studio, Ilary Blasi ha chiesto a Marco Berry di rivelare finalmente chi fosse Abelarda Prunotti, il soprannome con cui negli ultimi giorni aveva provocato l'ex parlamentare, mandandola su tutte le furie.

La reazione di Alessandra Mussolini e il mistero nella Casa

Durante la diretta del 5 maggio, la regia ha mostrato diversi filmati in cui la Mussolini chiedeva spiegazioni a tutti gli inquilini, confessionale compreso, senza però ottenere risposte. Nessuno, infatti, sembrava sapere chi fosse questa misteriosa donna, mentre il mistero di Abelarda Prunotti appassionava anche il web

Con il passare dei giorni, l'irritazione di Alessandra è cresciuta sempre di più. Il soprannome, di cui non conosceva l'origine, ha finito per innervosirla, mentre sui social il pubblico si è scatenato con le interpretazioni più fantasiose, rendendo il caso virale.

Marco Berry

La confessione di Marco Berry: "Non è mai esistita"

Messo alle strette da Ilary Blasi, Marco Berry ha infine confessato ciò che molti già sospettavano: Abelarda Prunotti non è mai esistita. Si tratta di un personaggio inventato di sana pianta proprio per infastidire Alessandra Mussolini. "Ho cominciato a pensare che, per farla innervosire senza usare parolacce, il modo migliore fosse colpire il suo ego", ha spiegato il concorrente, confermando che la strategia ha funzionato perfettamente.

L'origine del nome che ha fatto impazzire il web

Berry ha poi raccontato anche come è nato il curioso soprannome: "Ho pensato al nome peggiore che potesse renderla nevrotica. Da 'Alessandra, che bela tutto il giorno', mi è venuto in mente Abelarda. Inoltre bevo un vino con un nome simile al cognome di questo alter ego. Ogni volta che la chiamavo così, si infuriava". Alessandra Mussolini ha ammesso che la cosa la faceva arrabbiare: "Ma non potevo dargliela vinta". Poi ha concluso con una battuta rivolta a Marco Berry: "Posso dire una cosa? Sei tremendo".

Una trovata virale che ha acceso il Grande Fratello Vip

Con la rivelazione in diretta si chiude ufficialmente "l'avventura" di Abelarda nella Casa. Quella di Marco Berry si è rivelata una trovata semplice ma estremamente efficace, capace di animare il gioco e far discutere pubblico e concorrenti, diventando uno dei momenti più virali e discussi sul web di questa edizione del Grande Fratello Vip su Canale 5.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Chi è Abelarda Prunotti?