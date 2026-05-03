Amici 25, pagelle settimo serale: fenomeno Carlo Amleto (10), Riccardo penitente (5)

A una settimana dalla semifinale, Gard e Lorenzo sono fuori dalla scuola di Amici 25. La settima puntata del serale infatti, si è conclusa con una doppia eliminazione: i due ragazzi erano finiti al ballottaggio con Riccardo, per poi scoprire l'esito finale nella casetta.

Questa edizione del talent show di Canale 5 prosegue senza grossi guizzi, tra la Celentano usurato personaggio bastian contrario, la Pettinelli che battibecca con Gigi D'Alessio e i ragazzi che, a turno, si esibiscono nelle sfide a squadre.

Sarebbe comunque ingiusto bollare tutto come già visto o, comunque, stanco: perché una novità c'è, e la De Filippi ci ha preso un'altra volta. Il segmento di Password? No, Carlo Amleto.

L'inizio alle 21.15 - voto: 10

Concluso Canzonissima, stavolta a mettere fretta a Canale 5 è Carlo Conti con Dalla strada al palco Special: si parte presto per acchiappare subito il pubblico, prima che si fermi sul lido televisivo opposto. La sanissima idea di iniziare una prima serata televisiva a un orario dignitoso, anziché sbrodolare la Ruota fino alle 22.00 o giù di lì: non ci stancheremo mai di ripetere quanto sia cosa buona e giusta.

Cattelan, ancora non abbiamo capito perché - voto: 5

Il blocco di Password arriva intorno alle 22.15, anziché verso le 23.00 come nelle puntate precedenti: giocano Giulia Michielin, Marco Bocci e persino Maria De Filippi. Siamo al settimo serale e ancora non si è capito il perché di questo segmento che distoglie l'attenzione dalla competizione dei ragazzi, non valorizza Cattelan e, in più, raramente diverte come dovrebbe.

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La serata di Angie -voto: 8

Come nelsesto serale era stato protagonista Alessio, il settimo è quello di Angie: riflettori puntati sulla cantante, che raccoglie complimenti, va a rischio eliminazione con Lorenzo e riesce ad avere la meglio. Si candida alla finale anche lei, dimostrando una presenza scenica che gli altri cantanti della classe non hanno.

Alessandra Celentano prende di mira Alessio - voto: 4

La Celentano insiste con le espressioni di disapprovazione nei confronti di Alessio. Il ballerino si è messo alla prova con il "voguing" sulle note di Vogue: si tratta di uno stile di danza contemporanea ispirato proprio alle pose dei modelli della celebre rivista di moda; uno stile per cui Alessio ha preso lezioni in settimana da un'insegnante esterna.

La Celentano sminuisce il risultato; l'allievo invece, visto che il livello dell'esibizione non è bastato per chetarla, risponde semplicemente ringraziando chi gli ha dato lezioni di "voguing" e facendo un figurone, come succede sempre a quelli che non cadono nelle provocazioni.

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Carlo Amleto vince Amici 25 - voto: 10

Per la seconda settimana, torna in studio Carlo Amleto che, in ordine sparso: conduce il tg, balla, monologa, suona, coinvolge il pubblico in studio, si dà alla filastrocca scioglilingua, segue il potere dell'immaginazione e trascina lo spettatore nel suo mondo.

Raccontare cos'ha fatto su quel palco? Un flusso da showman difficilissimo da ingabbiare, così com'è altrettanto difficile considerarlo un pezzo comico. Da Carlo Amleto ci si fa trasportare; non è un caso che la De Filippi l'abbia puntato e lo abbia richiamato anche questo sabato.

Riccardo penitente in casetta senza proposta discografica - voto: 5

Riccardo

Al ballottaggio finale vanno Riccardo, Gard e Lorenzo che, prima di farci scoprire confessioni&verdetto in casetta, si sono esibiti con i loro inediti: uno più sciapo dell'altro.

Tra i tre ragazzi, a lasciare il programma sono Gard e Riccardo.

Proprio a Riccardo, il talent confeziona un'uscita assolutoria e umiliante allo stesso tempo: nella casetta infatti, il ragazzo ha modo di dirsi dispiaciuto per i messaggi omofobi seminati in rete. Ma anche di ammettere di aver sprecato un'opportunità perché sta uscendo dal talent senza un'offerta discografica.

A differenza dei suoi colleghi, nessuno l'ha contattato. Così il montaggio saluta Riccardo permettendogli di ripulirsi l'immagine con il pentimento, ma anche raccontandolo per l'allievo meno interessante della scuola: e in entrambi i casi, sono tutte parole sue.