Gerri: cosa succede nella seconda puntata della fiction, stasera su Rai 1 e in streaming su RaiPlay

Se da un lato quest'anno la stagione delle repliche è iniziata prima del solito (ieri sera con Lolita Lobosco), dall'altra la RAI ha tenuto in serbo per la primavera inoltrata Gerri, una fiction crime che sembra aver intercettato i gusti del pubblico. La seconda puntata in onda stasera su Rai 1, infatti potrà partire da una sicurezza data dai numeri: una settimana fa, all'esordio, sono stati quasi 3,5 milioni gli spettatori, per quasi il 21% di share.

Gerri: le anticipazioni di lunedì 12 maggio

Gerri: una scena della serie

Diretta da Giuseppe Bonito, adattamento dei romanzi di Giorgia Lepore, la fiction ci riporta alla notte di Natale.

Gerri (Giulio Beranek) e Lea (Valentina Romani) sono impegnati in Questura quando ricevono una segnalazione: vicino a un deposito abbandonato qualcuno ha sentito dei colpi di arma da fuoco. Arrivati sul posto, con grande sorpresa scoprono che a sparare è stata l'arma di una loro collega, ma di lei non v'è traccia.

La soluzione potrebbe essere nascosta in un rifugio per donne in difficoltà che nasconde, però, affari strani.

Gerri intanto, mentre Marinetti (Fabrizio Ferracane) continua a indagare sul suo passato, riesce ad avvicinarsi sempre di più a Lea, complice l'atmosfera magica che in cui è immersa Trani nel periodo natalizio. Nonostante l'innegabile complicità, ci sono però degli elementi che minacciano di complicare il loro rapporto, e sono legati, inevitabilmente, a quei misteri così privati che Gerri è deciso a tenere nascosti.

Per quante settimane andrà in onda Gerri

La serie con Giulio Beranek e Valentina Romani farà compagnia al pubblico RAI per un totale di 4 settimane, con altrettante puntate. Mentre su RaiPlay è disponibile on demand l'episodio 1, e la seconda puntata verrà trasmessa stasera da Rai 1 in prima serata, le due successive, salvo cambi di palinsesto dell'ultim'ora, andranno in onda lunedì 19 e 26 maggio.