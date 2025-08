Greenland 2: Gerard Butler torna nel sequel Migration, fissata la data d’uscita al cinema

Greenland 2: Migration ha finalmente una data d'uscita ufficiale e si prepara a rilanciare sul grande schermo l'intensa lotta per la sopravvivenza che aveva conquistato il pubblico nel 2020.

Gerard Butler, che riprende il ruolo di John Garrity, tornerà insieme a Morena Baccarin in una storia che promette nuove sfide e ambientazioni estreme. Dopo l'impatto catastrofico della cometa nel primo capitolo, la famiglia protagonista dovrà affrontare un pianeta trasformato in un campo di battaglia per la sopravvivenza.

La data d'uscita ufficiale: ecco quando arriva Greenland 2

Lionsgate ha fissato la distribuzione di Greenland 2: Migration per il 9 gennaio 2026, occupando la finestra che era stata inizialmente riservata a Mutiny, altro titolo della casa di produzione, ora rinviato all'estate dello stesso anno. Il debutto invernale punta a replicare il successo del primo film, che durante la pandemia aveva trovato un proprio pubblico nonostante le difficoltà di distribuzione.

Locandina di Greenland: Migration

Nel sequel, John, Allison e il loro giovane figlio si mettono in viaggio fuori dal bunker in Groenlandia, alla ricerca di un nuovo luogo sicuro dove poter ricominciare. La Terra, però, non è più quella di prima: territori irriconoscibili, risorse limitate e incontri con altri sopravvissuti renderanno ogni passo pericoloso. Il titolo "Migration" suggerisce proprio questo viaggio carico di tensione e incertezze, in cui ogni decisione può essere fatale.

Oltre a Butler e Baccarin, il film vede nel cast Amber Rose Revah, Trond Fausa Aurvåg e William Abadie. La regia è ancora una volta affidata a Ric Roman Waugh, che aveva già diretto il primo capitolo. La sceneggiatura è firmata da Mitchell LaFortune e Chris Sparling, mentre la produzione coinvolge STX Entertainment, Thunder Road Pictures, G-Base Entertainment e Anton, con lo stesso Butler anche nel ruolo di produttore.

Il successo del primo film e le aspettative per il sequel

Distribuito nel 2020, Greenland è riuscito a imporsi nel panorama cinematografico globale nonostante le difficoltà dovute al COVID-19. In paesi come Germania, Italia, Francia, Spagna e Russia ha conquistato il primo posto al box office, incassando oltre 52 milioni di dollari a livello internazionale. Negli Stati Uniti, ha scelto la via dello streaming e del PVOD, assicurandosi un profitto stimato tra i 20 e i 30 milioni di dollari grazie all'accordo con HBO.

Locandina di Greenland

Il secondo capitolo punterà a espandere l'universo narrativo con nuove dinamiche familiari e scenari inediti, rafforzando il sodalizio artistico tra Gerard Butler e Ric Roman Waugh, già collaudato in precedenti progetti. Con la data fissata e la produzione in corso, Greenland 2: Migration si prepara a essere uno dei survival thriller più attesi del 2026.