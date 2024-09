Georgie & Mandy's First Marriage: un attore anticipa alcuni dettagli sul suo personaggio

Il sequel di Young Sheldon si avvicina: Georgie & Mandy's First Marriage debutterà sulla CBS a ottobre. In vista della première, una star dello show ha parlato in dettaglio del suo personaggio.

Nella serie Montana Jordan ed Emily Osment riprendono i rispettivi ruoli di Georgie e Mandy, che vivono a casa McAllister dopo essersi sposati. Lo show vede anche la partecipazione di Rachel Bay Jones nel ruolo di Audrey e Will Sasso in quello di Jim, i genitori di Mandy. I due hanno partecipato come guest star a Young Sheldon, ma saranno protagonisti di Georgie & Mandy's First Marriage.

Anche Jessie Prez recita nella serie nel ruolo di Ruben, uno dei dipendenti dell'autofficina che lavora per Jim. Il cast principale è completato da Dougie Baldwin nel ruolo di Connor, il fratello di Mandy. Entrambi gli attori sono nuovi al franchise, anche se Connor è apparso brevemente in un episodio di Young Sheldon.

Ruben e Georgie potrebbero avere qualche attrito

"Ruben è un dipendente di lunga data di Jim al negozio di pneumatici", ha detto Prez del suo personaggio durante una teleconferenza con i giornalisti giovedì. "Georgie è giovane e inesperto e Ruben ha dei problemi al riguardo... Non vedo l'ora di vedere come si svilupperà la loro dinamica da nemici".

Young Sheldon 5: una foto sdi scena

Baldwin ha anche detto, a proposito del suo ingresso nel cast: "È super surreale... Chuck Lorre crea davvero un ambiente familiare e assume brave persone... un buon modo per fare commedia è avere nel cast persone simpatiche e normali. E così tutti sono stati super accoglienti e super, super dolci".

Ci saranno alcuni volti familiari e le star di Young Sheldon appariranno occasionalmente in Georgie & Mandy's First Marriage. Tuttavia, lo spinoff avrà un'atmosfera molto diversa rispetto alla serie madre.

Senza Sheldon Cooper (Iain Armitage), non ci saranno tante battute sulla scienza, come ha sottolineato il produttore esecutivo Steve Holland. Nonostante ciò, è stato anticipato che il nuovo show manterrà ciò che i fan apprezzano della serie precedente.