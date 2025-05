George Wendt, Norm in Cin Cin, morto a 76 anni: il ricordo delle co-star della serie

George Wendt, candidato consecutivamente a sei Emmy Award per la sua performance nel ruolo di Norm Peterson nella celebre serie comedy Cin Cin, è scomparso nella mattinata di martedì. Aveva 76 anni.

A confermare la sua scomparsa è stata l'addetta stampa Melissa Nathan. Wendt era conosciuto in tutto il mondo soprattutto per il ruolo di Norm, interpretato in 273 episodi.

La morte di George Wendt di Cin Cin

"George era un uomo di famiglia premuroso, un amico e confidente molto amato da tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo. Mancherà per sempre. La famiglia ha chiesto riservatezza in questo momento" ha dichiarato Nathan nel comunicato.

Cresciuto artisticamente sulla scena teatrale di Chicago, la sua città natale, George Wendt è stato uno dei comici di The Second City negli anni '70 prima di trovare il successo in televisione. Dopo diverse partecipazioni come guest star, ottenne il ruolo che avrebbe cambiato la sua carriera.

Nella serie Cin Cin interpretò il fedele avventore del pub in cui si svolgevano le vicende dello show, Norm Peterson, la cui battuta d'ingresso 'Buon pomeriggio a tutti' divenne uno dei tormentoni della serie.

Il successo per Cin Cin e il resto della carriera

Grazie a Cin Cin, George Wendt ottenne sei candidature agli Emmy come miglior attore non protagonista e riprese il ruolo nello spinoff The Tortellis e nella serie Frasier. Dopo il successo di Cin Cin passò al timone di una serie tutta sua, The George Wendt Show, che venne chiusa dopo soltanto un mese.

Negli anni '90 si unì al cast dello storico programma comico Saturday Night Live e nel corso della sua carriera partecipò a serie come Colombo e Ai confini della realtà. Di recente, partecipò alla serie Clipped, chiusa nel 2024. Nella fase più matura della sua carriera si dedicò anche al teatro, recitando a Broadway.

Il ricordo del cast di Cin Cin

Il cast di Cin Cin ha ricordato l'amico George Wendt. Il protagonista di Cin Cin Ted Danson, ha dichiarato:"Sono devastato nell'apprendere che Georgie non è più con noi. Sto inviando tutto il mio amore a Bernadette e ai bambini. Ci vorrà molto tempo per abituarmi a questa perdita. Ti voglio bene, Georgie".

Anche Rhea Perlman, che nella serie interpreta Carla Tortelli, ha dedicato parole dolci in ricordo di Wendt:"L'uomo più dolce e gentile che abbia mai incontrato. Era impossibile non volergli bene. Come Carla, ero spesso accanto a lui, dato che Norm prendeva sempre lo stesso posto al bar, il che rendeva facile afferrarlo e picchiarlo almeno una volta alla settimana. Mi piaceva farlo e a lui piaceva fingere che non facesse male. Che uomo! Mi mancherà più di quanto le parole possano esprimere".