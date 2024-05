George R.R. Martin svela la prima foto dal set del corto The Summer Machine

George R.R. Martin seduto su un trono diverso dal precedente nella prima foto dal set del corto The Summer Machine, parte di un nuovo misterioso progetto fantascientifico girato in Nuovo Messico.

George R.R. Martin ha svelato la prima immagine dal set di The Summer Machine, cortometraggio sci-fi che, secondo Deadline, farà parete di una nuova serie antologica prodotta dallo scrittore. Per il momento i dettagli sullo show sono scarsi, ma sappiamo

Ulteriori dettagli sul progetto sono scarsi, ma sappiamo che appartiene al genere fantascientifico e che le riprese si sono recentemente concluse in una località sconosciuta nel New Mexico. Michael Cassutt ha diretto il corto da una sua sceneggiatura, con Steve Graham, Elias Gallegos e Mark Steinig che producono insieme a Martin per la Fevre River Packet Company. Nel cast Lina Esco, Charles Martin Smith e Matt Frewer.

Anticipando il progetto, george r.r. MartinGeorge R.R. Martin ha semplicemente dichiarato: "L'estate sta arrivando", parafrasando il celebre motto de l trono di spade "L'inverno sta arrivando".

George R.R. Martin contro gli adattamenti

Di recente ha fatto discutere la pesante bocciatura della maggior parte degli adattamenti letterari da parte di George R.R. Martin. Lo scrittore americano, ancora impegnato nel completamento del sesto e penultimo romanzo delle Cronache del ghiaccio e del fuoco, The Winds of Winter, ha scritto su suo blog:

"Non importa quanto sia importante uno scrittore, non importa quanto sia bello il libro, sembra che ci sia sempre qualcuno a portata di mano che pensa di poter fare meglio, desideroso di prendere la storia e migliorarla. Il libro è il libro, il film è il film, ti diranno, come se dicessero qualcosa di profondo. Poi realizzano la loro versione della storia. Non la migliorano mai, però".