George R. R. Martin detesta gli adattamenti tratti dai libri. Per lui si salva solo una serie.

George R. R. Martin lo spietato: in un recente post del suo blog ufficiale, l'autore della celebre serie de Il Trono di Spade ha rilasciato un parere piuttosto implacabile inerente agli adattamenti tratti dai libri. Ecco cosa ha scritto.

George R. R. Martin e le serie tratte dai libri

Sul suo blog, Martin stava raccontando di un evento vissuto insieme a Neil Gaiman a New York City: "È stato molto divertente, come lo sono sempre gli eventi con Neil. Abbiamo raccontato storie spassose, parlato di libri e fumetti, di Sandman e Wild Cards e di giornate alle convention... e abbiamo toccato anche argomenti seri."

Ricordando quei momenti, ne ha approfittato per dire la sua in merito alle serie tv: "Tutto accadeva nel 2022, ma da allora è cambiato ben poco. Semmai le cose sono peggiorate" ha detto Martin. "Ovunque si guardi, ci sono sempre più sceneggiatori e produttori desiderosi di prendere grandi storie e "farle proprie". Non sembra importare se il materiale originale sia stato scritto da Stan Lee, Charles Dickens, Ian Fleming, Roald Dahl, Ursula K. Le Guin, JRR Tolkien, Mark Twain, Raymond Chandler, Jane Austen o... beh, chiunque."

"Non importa quanto sia importante uno scrittore, non importa quanto sia bello il libro, sembra che ci sia sempre qualcuno a portata di mano che pensa di poter fare meglio, desideroso di prendere la storia e "migliorarla"", ha continuato Martin. ""Il libro è il libro, il film è il film", ti diranno, come se dicessero qualcosa di profondo. Poi realizzano la loro versione della storia. Non la migliorano mai, però. Novecentonovantanove volte su mille peggiorano le cose. Di tanto in tanto, però, otteniamo un adattamento davvero buono di un libro davvero buono, e quando ciò accade, merita un applauso."

La serie preferita di Martin

"Mi sono imbattuto in uno di questi casi di recente: Shōgun, ha detto Martin. "Devo confessare che ero dubbioso quando ho sentito per la prima volta che stavano realizzando un'altra versione del romanzo di Clavell. È passato molto tempo, molto molto MOLTO tempo, ma ho letto il libro quando è uscito per la prima volta alla fine degli anni '70 e sono rimasto molto colpito. (Ho davvero bisogno di rileggerlo uno di questi giorni, ma ci sono così tanti libri, così poco tempo). E la miniserie del 1980 con Richard Chamberlain nel ruolo di Anjin è stata un punto di riferimento della televisione; perché rifarlo da capo, quando quella versione era così buona?"_

Martin si è così dichiarato più che entusiasta dell'adattamento della serie di Disney+. "Il nuovo Shōgun è superbo. Meglio della versione di Chamberlain, chiedi? Hmm, non lo so. Non guardo la miniserie del 1980 dal, beh, 1980. Anche quella era fantastica. La cosa affascinante è che, sebbene la vecchia e la nuova versione presentino alcune differenze significative - i sottotitoli che rendono il dialogo giapponese intelligibile agli spettatori di lingua inglese sono i più grandi - sono entrambe fedeli al romanzo di Clavell a modo loro. Penso che l'autore ne sarebbe stato contento. Sia i vecchi che i nuovi sceneggiatori hanno onorato il materiale originale e ci hanno fornito adattamenti straordinari, resistendo all'impulso di "farli proprii"."