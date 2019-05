George R.R. Martin, autore de Il Trono di Spade, creerà nuove esperienze immersive per Meow Wolf

George R.R. Martin, autore dei libri alla base della serie Il Trono di Spade, ha deciso che collaborerà con Meow Wolf, il collettivo artistico basato a Santa Fe che ha ideato la House of Eternal Return e altre esperienze immersive e mostre interattive.

Lo scrittore, secondo quanto dichiarato il comunicato, porterà "il suo talento narrativo senza paragoni al multiverso" di Meow Wolf.

George R.R. Martin in questi mesi è al lavoro anche sui potenziali show prequel della serie Il trono di spade e nella scrittura, considerando che mancano ancora due volumi della saga Cronache del Ghiaccio e del Fuoco prima di raggiungere l'epilogo della storia.

L'autore darà consigli e proporrà idee utili a costruire nuovi progetti in grado di sorprendere intrattenere le persone con installazioni immersive molto ambiziose.

Martin ha fin dall'inizio della sua creazione sostenuto le attività di Meow Wolf e un decennio fa ha contribuito a ottenere il controllo dell'edificio che ora ospita la Casa dell'Eterno Ritorno che ha attirato fin dal 2008 oltre 1.5 milioni di visitatori ogni anno con spazi ricchi di elementi artistici, passaggi segreti e illusioni ottiche.

Vince Kadlubek, amministratore delegato di Meow Wolf, ha dichiarato: "Meow Wolf non sarebbe ciò che è oggi senza il generoso sostegno di George. Si è fidato di noi e ha dato ai nostri artisti la piattaforma di cui avevano bisogno per creare la House of Eternal Return. Averlo come membro del nostro team è un onore e non vediamo l'ora di scoprire come potrà aiutarci con il ruolo di Chief World Builder".

George R.R. Martin ha proseguito dichiarando: "Fin dall'inizio, il team di Meow Wolf ha catturato la mia curiosità. Quando Vince mi ha contattato per la prima volta con l'idea di comprare e restaurare un'ex sala da bowling, non ero sicuro di cosa attendermi. Hanno tuttavia catturato il mio interesse e la loro visione mi ha entusiasmato: un mondo sci-fi che si espande in più universi. Hanno offerto qualcosa di mai visto prima. Non vedo l'ora di continuare a costruire il mondo di Meow Wolf nei prossimi anni".

Tra i prossimi progetti del team ci sono un'installazione permanente a Denver, e in futuro anche Las Vegas e Washington, oltre all'apertura di un hotel a Phoenix con oltre 400 stanze.

