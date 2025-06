Elden Ring: ecco come ha reagito George R.R. Martin alla notizia del film tratto dal videogame

Dopo l'annuncio che Alex Garland dirigerà un adattamento cinematografico di Elden Ring per A24, i fan del franchise videoludico si sono davvero divisi nelle loro reazioni.

Se da un lato sarà sicuramente molto eccitante vedere un gioco d'avventura così popolare e narrativo adattato per il grande schermo, dall'altro c'è sempre il rischio che non venga tradotto accuratamente per questo nuovo formato. Ma se il concept di un videogioco come Elden Ring è comprensibilmente controverso, una delle figure chiave dietro la sua creazione si è espressa a favore della decisione.

Sul suo popolare blog, George R.R. Martin ha appoggiato Alex Garland come regista del film di Elden Ring prodotto da A24. L'autore de Il trono di spade è stato accreditato per gran parte della scrittura e della costruzione del mondo di Elden Ring, contribuendo fortemente ai luoghi, alla storia e ai personaggi presenti nel gioco. È diventato un portavoce chiave di questa proprietà fantasy e i fan erano comprensibilmente ansiosi di sapere cosa ne pensasse dell'annuncio: "La A24 è uno studio eccezionale e Alex Garland è un regista di prim'ordine".

Cosa cambia con l'approvazione di Martin?

George R.R. Martin con Peter Dinklage - Il trono di spade

Anche se non è chiaro fino a che punto (se mai lo sarà) Martin sarà coinvolto nel processo di scrittura del film di Garland, è molto incoraggiante sapere che è favorevole alla scelta.

Annientamento: Alex Garland e Jeff VanderMeer sul set

Il gioco sarà molto difficile da adattare a causa della sua enorme storia e le sue dimensioni epiche, che è esattamente il motivo per cui a Martin è stato chiesto di contribuire in primo luogo. I suoi libri di Le cronache del ghiaccio e del fuoco hanno dimostrato che era in grado di gestire un'immensa proprietà fantasy come questa, e ha portato molto dello stesso talento al gioco d'avventura.

In definitiva, il film di Elden Ring sarà oggetto di immense critiche da parte dei fan, a prescindere da tutto. Non ci sarà mai una scelta "sicura" per quel che riguarda il regista del film, ma la speranza è che i commenti di Martin abbiano alleggerito un po' l'ansia che questa produzione si porterà dietro fino al momento dell'uscita nelle sale.

Elden Ring, un'immagine dal videogame

Elden Ring, tutti i dettagli sul film in arrivo

Finora si sa ancora molto poco della produzione del film, ma quello che è certo è che Alex Garland dirigerà l'adattamento cinematografico in live-action del videogioco di successo Elden Ring, prodotto da A24 e Bandai Namco. Garland si occuperà anche della sceneggiatura del film, basato sulla storia mitologica di George R. R. Martin. La pellicola sarà prodotta da Peter Rice insieme a Andrew Macdonald e Allon Reich di DNA, Martin e Vince Gerardis.

Sebbene non sia arrivata alcuna conferma ufficiale, alcune fonti di Deadline sostengono infatti che Garland voglia collaborare nuovamente con Kit Connor, che ha già diretto in Warfare. Attualmente, il coinvolgimento di Connor, conosciuto dagli spettatori per aver recitato nella serie Heartstopper, non è stato confermato.