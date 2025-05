Il Trono di Spade, George R.R. Martin e i commenti su The Winds of Winter: "So che avete perso la speranza"

Lo scrittore George R.R. Martin ha condiviso sul suo blog un post in cui risponde ai commenti dei fan che stanno ancora attendendo The Winds of Winter.

I fan della saga Cronache del ghiaccio e del fuoco stanno aspettando da oltre 10 anni l'arrivo di The Winds of Winter sugli scaffali, ma George R.R. Martin ha ammesso di essere stanco di sentire le lamentele dei fan.

Lo scrittore, dopo aver annunciato in veste di produttore un nuovo progetto animato tratto da A Dozen Tough Jobs, tratto dal libro di Howard Waldrop, ha pubblicato sul suo blog un post per esprimere il suo punto di vista sulla situazione.

La risposta di Martin ai fan

Da anni, soprattutto dopo il successo avuto dalla serie Il trono di spade, i fan della saga creata da George R.R. Martin chiedono aggiornamenti su The Winds of Winter non appena lo scrittore annuncia un altro progetto.

George R.R. Martin con Peter Dinklage - Il trono di spade

Lo scrittore, sul suo blog, ha quindi dichiarato: "Lo so, lo so. Alcuni tra di voi saranno semplicemente arrabbiati per questo come è accaduto con tutto quello che annuncio qui se non si tratta di qualcosa legato a Westeros o di The Winds of Winter".

Martin si è rivolto ai fan sottolineando: "Avete perso la fiducia nei miei confronti, o vi siete arresi nei confronti del romanzo. Non finirò mai Winds, se lo farò, non finirò mai A Dream of Spring. Se lo farò non sarà per niente buono. Dovrei trovarmi un altro scrittore che mi faccia da spalla... Morirò comunque presto perché sono così vecchio. Ho perso tutto il mio interesse nei confronti di Cronache del ghiaccio e del fuoco decenni fa. Non mi interessa affatto continuare a scrivere, sto semplicemente seduto e spendo i miei soldi".

Il commento dello scrittore sul futuro della saga

George ha poi proseguito sostenendo di aver ricevuto critiche nei confronti dei libri della serie Wild Cards e ha ricordato tutti i suoi lavori, anche quelli che hanno vinto premi prestigiosi, e i progetti antologici per cui ha collaborato con Gardner Dozois. Lo scrittore, sceneggiatore e produttore non ha esitato a dichiarare: "Non vi interessa nulla di tutto questo, lo so. Non vi interessa nulla tranne Winds of Winter. Me lo avete detto così tante volte".

Lo scrittore ha quindi cercato di rassicurare i fan della saga: "Il fatto è che mi interessano. E ci tengo a Westeros e anche a Winds. Gli Stark, i LAnnister, i Targaryen, Tyrion e Asha, Dany e Daenerys, i draghi e i metalupi, ci tengo a tutti loro. Più di quanto possiate immaginare".