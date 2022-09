The Sandman 2: aggiornamenti incoraggianti sulla nuova stagione della serie Netflix

The Sandman, dopo il suo debutto in agosto, si è rivelato essere un vero e proprio successo per Netflix e oggi, il produttore esecutivo e autore dei fumetti Neil Gaiman, ha parlato della seconda stagione, spiegando che il considerevole budget dello show è sicuramente un fattore molto importante che la piattaforma sta attualmente valutando a proposito di un eventuale rinnovo.

The Sandman: Tom Sturridge in un'immagine della serie

Detto questo, Gaiman crede che le trattative siano "sulla buona strada" per una seconda stagione e durante un'intervista di Screen Rant, il supervisore degli effetti visivi di The Sandman, Ian Markiewicz, ha offerto un aggiornamento sulla seconda stagione della serie: "Abbiamo un quadro davvero meraviglioso per come pensiamo sia la stagione 2."

"Allan Heinberg, lo showrunner di The Sandman, sta ancora ritoccando le sceneggiature e rielaborando il tutto, ma abbiamo già un arco narrativo. A breve io, Gary Steele, il nostro scenografo, e Allan ci vedremo a pranzo e parleremo di un copione", ha continuato il supervisore degli effetti visivi, "Discuteremo cose come: 'Ok, parliamo dell'episodio 2x01. Cosa ne pensiamo? Dove possiamo filmarlo? Possiamo filmarlo in uno spazio reale? In caso negativo, cosa dobbiamo costruire?'."

The Sandman: un'immagine del doppio episodio speciale Il sogno di mille gatti / Calliope

"Questo processo sta accadendo proprio ora, il che è fantastico, ed è davvero divertente ed eccitante poter avere una stagione 1 e alle nostre spalle e sapere cosa abbia funzionato, cosa volevamo perfezionare ulteriormente e come ciò influisca il nostro approccio per la stagione 2", ha concluso Ian Markiewicz.