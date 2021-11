George Clooney co-dirigerà The Boys in the Boat, Callum Turner nel cast

George Clooney e il socio Grant Heslov si preparano a dirigere il film sportivo The Boys in the Boat, che racconta il trionfo della squadra di canottaggio maschile dell'Università di Washington alle Olimpiadi di Berlino del 1936.

Mentre attendiamo l'arrivo del suo The Tender Bar, George Clooney è sempre più lanciato nella carriera di regista. Il divo si prepara a co-dirigere con l'amico e socio nella Smokehouse Pictures Grant Heslov The Boys in the Boat, che vedrà protagonista Callum Turner.

Emma: Callum Turner in una scena del film

Basato sul romanzo del 2013 di Daniel James Brown, The Boys in the Boat: Nine Americans and their Epic Quest for Gold at the 1936 Berlin Olympics, The Boys in the Boat racconterà il trionfo della squadra di canottaggio maschile dell'Università di Washington che sbalordì il mondo vincendo l'oro alle Olimpiadi di Berlino del 1936.

A guidare il cast sarà l'inglese Callum Turner, che si è fatto notare nel thriller di Jeremy Saulnier Green Room e recentemente è stato scelto per recitare nella serie Apple Masters of the Air, prodotta da Tom Hanks e Steven Spielberg e diretta da Cary Fukunaga. Dal 2018 Callum Turner fa parte del franchise Warner Bros Animali fantastici, dove interpreta il ruolo del fratello di Newt Scamander.

George Clooney si rifiuta di mostrare Batman & Robin a sua moglie: "Voglio che mi rispetti"