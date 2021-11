George Clooney: "Ero preoccupato di filmare Ben Affleck in un bar a causa del suo alcolismo"

George Clooney, intervistato dal Times di Londra, ha rivelato che era profondamente preoccupato per le riprese del suo nuovo film in quanto Ben Affleck avrebbe dovuto recitare in un bar e questo poteva essere un problema considerando i problemi derivanti dalla sua dipendenza dall'alcol che hanno tormentato l'attore per gran parte della sua vita.

The Midnight Sky: un'immagine con Caoilinn Springall e George Clooney

Clooney è il regista del film in questione, intitolato The Tender Bar, che è basato su un libro di memorie scritto dal giornalista statunitense JR Moehringer a proposito della sua adolescenza passata in gran parte nel bar di suo zio: Tye Sheridan interpreta Moehringer mentre Affleck interpreta suo zio, Charlie.

La star di Will Hunting - Genio ribelle si è aperta spesso in passato a proposito della sua battaglia con l'alcol, dopo essere entrato in riabilitazione per la prima volta nel 2001. L'anno scorso, Affleck ha rivelato al New York Times di aver iniziato a bere di più negli ultimi anni a causa dei problemi coniugali con la sua ex moglie, Jennifer Garner.

The Tender Bar: Ben Affleck e Tye Sheridan nella prima foto del film

"Ho bevuto in modo relativamente normale per molto tempo", ha detto dichiarato Ben Affleck. "Ho iniziato a bere sempre di più quando mi sono reso conto che il mio matrimonio stava andando in pezzi. Era il 2015, 2016 e il mio problema con la bottiglia, ovviamente, non ha fatto che peggiorare ulteriormente i miei problemi coniugali. Combattere qualsiasi dipendenza è una lotta difficile e duratura, non si è mai veramente dentro o fuori. È un impegno a tempo pieno."