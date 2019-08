George Clooney pronto a commerciare pecorino sardo negli Stati Uniti?

George Clooney vorrebbe trasformare il suo amore per il cibo italiano, in particolare per il pecorino sardo, in un business grazie all'esportazione della specialità negli Stati Uniti.

La star del cinema, dopo aver girato la serie Catch-22 in Italia, sarebbe rimasta conquistata dal pecorino sardo e, grazie al tempo trascorso in Sardegna, avrebbe deciso di indagare sul possibile affare. George Clooney avrebbe già spedito 32 chili di formaggio nella città di Los Angeles per farlo assaggiare e offrirlo agli amici e a potenziali futuro clienti.

La notizia, proveniente dalle fonti del non molto affidabile Daily Star, prosegue sostenendo che l'attore e regista vorrebbe provare a replicare il successo ottenuto nel 2013 con la sua tequila Casamigos.

Il quotidiano britannico riporta le dichiarazioni di un amico di George e sua moglie Amal in cui si sostiene che i Clooney si sarebbero innamorati del pecorino dopo averlo assaggiato grazie a un contadino di nome Peppino e ora il filmmaker terminerebbe sempre le sue cene con degli "enormi pezzi" di formaggio.

Clooney ha da tempo un grande legame con l'Italia, tuttavia, sembra davvero presto per capire se le indiscrezioni legate a questo potenziale business abbiano qualcosa di fondato o se si tratti solo un gossip estivo.

