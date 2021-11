George Clooney ricorda l'incidente in moto del 2018 in Italia: "Invece di aiutarmi, mi facevano il video"

Nel 2018, in Sardegna, è stato coinvolto in uno spaventoso incidente di moto che ha cambiato la sua prospettiva sull'essere un personaggio famoso.

George Clooney ha cambiato prospettiva sulla fama dopo l'incidente in moto occorsogli in Sardegna nel 2018, quando le persone intorno a lui hanno cominciato a fargli i video invece di soccorrerlo.

Catch-22: una foto di George Clooney durante la premiere europea a Roma presso il The Space Cinema Moderno

Nel 2018, George Clooney era in sella a una moto in Sardegna quando un'auto ha invaso improvvisamente la sua corsia urtando il suo mezzo. Fortunatamente la rovinosa caduta non ha avuto conseguenze gravi, ma il ricordo dell'episodio non è dei migliori per il divo.

Clooney ha raccontato al Sunday Times che, dopo la sua caduta, un capannello di persone si è radunato intorno a lui, ma invece di soccorrerlo si sono messi a fargli il video.

"Stavo aspettando che il mio interruttore si spegnesse", ha confessato Clooney.

"Se sei famoso, quello di cui ti rendi conto mentre sei a terra pensando che sia l'ultimo minuto della tua vita è che, per alcune persone, sarà solo intrattenimento per la loro pagina Facebook. Sono un uomo piuttosto positivo, ma questo mi ha fatto capire che esisti davvero solo per il loro divertimento. Avrei voluto prenderli per le spalle e scuoterli".

L'incidente ha insegnato a George Clooney a non usare il suo telefono per registrare gli eventi, ma piuttosto di viverli insieme ai suoi figli:

"Le persone stanno vivendo le loro vite in questo modo e io combatto contro questa abitudine. Se i miei figli fanno qualcosa di carino, voglio scattare una foto, ma mi dico: 'Vivi il momento - non devi registrare tutto,'".